NAJVEĆI SAMIT U ISTORIJI ŠOS-A: Putinov dug razgovor sa Pašinjanom privukao najviše pažnje
Razgovor između predsednika Rusije Vladimira Putina i jermenskog premijera Nikola Pašinjana bio je dobar i dug, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Razgovor sa premijerom Jermenije Pašinjanom je upravo završen. Bio je to veoma dobar razgovor, dug - rekao je Peskov novinarima.
Portparol je dodao da je ruski predsednik takođe razgovarao sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevom na prijemu u čast učesnika samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).
- Tokom zvanične večere, predsednik je dugo razgovarao sa predsednikom Sijem. On (Putin) je takođe sedeo pored predsednika Kazahstana i oni su takođe imali priliku da razgovaraju - precizirao je Peskov.
Prema njegovim rečima, Putin bi mogao da održi dodatne bilateralne sastanke sa raznim liderima država i vlada 1. septembra.
Najveći samit ŠOS-a u istoriji udruženja održava se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra i na njemu učestvuje više od 20 stranih lidera, uključujući predsednika Rusije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Samit prati više od 3.000 novinara iz Kine i drugih zemalja.
(Sputnjik)
