DVA PUTA JE UDARILI U NOS PA PRIVELI: Nemačka policija bez milosti za napad na službeno lice

BERLINSKA policija nanela je povrede državljanki Irske koja je učestvovala na nedavnom propalestinskom protestu, zbog čega je irska ambasada uložila protest. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kako je Kiti O'Brajen dva puta udarena u lice od strane nemačkog oficira, a potom odvučena sa demonstracija podrške Palestini u ulici Rozentaler u nemačkoj prestonici u četvrtak.

FOTO: Tanjug/AP

Video snimak možete pogledati ovde:



Kako se navodi u saopštenju, berlinska policija je prijavila incident svom nadzornom organu, Direkciji za policijska krivična dela pri Državnoj kriminalističkoj službi Berlina, "kako bi se utvrdilo da li je bilo koji aspekt policijskog postupanja bio nesrazmeran ili od krivičnog značaja".

Portparol je dodao da su se prisutni oglušili o naređenja i da su "verbalno vređali" i "fizički napali" više policajaca, uprkos "više puta ponovljenim naredbama" da napuste područje.

The Irish ambassador to Germany has conveyed her concern to German authorities after an Irish demonstrator was assaulted by police officers during a pro-Palestine protest in Berlinhttps://t.co/EDqm4y4YHK — RTÉ News (@rtenews) August 30, 2025

Berlinska policija je saopštila da je oko 100 ljudi koji su prisustvovali protestu zamoljeno da napuste "neovlašćeno okupljanje“ nakon što su pojedinci "pokazali verbalnu agresiju prema pripadnicima službi hitne pomoći".

Dodato je i da su potom "primoravanja na napuštanje morala biti sprovedena od strane hitnih službi, ponekad i upotrebom sile".

U odvojenom saopštenju, navedeno je da je pokrenuto 96 krivičnih istraga, "uključujući sumnje na upotrebu obeležja neustavnih i terorističkih organizacija, napad i pružanje otpora službenim licima, uvrede, telesne povrede i sumnju na neovlašćeni boravak".

(RTE Njuz)