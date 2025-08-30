MUŠKARAC PREMINUO U DIZINILENDU: Uživao u vožnji posvećenoj filmu "Frozen", pa izgubio život - oglasila se utučena supruga

MUŠKARAC je preminuo nakon što je doživeo zdravstveni problem tokom vožnje u Diznilendu.

Foto: Printskrin Youtube

Oko 10 časova ujutro, u petak 29. avgusta, „strani posetilac je iznenada izgubio svest tokom vožnje na atrakciji Frozen Ever After“ u hongkonškom Diznilendu, saopštio je portparol zabavnog parka.

- Nakon što se čamac spremao da pristane, članovi osoblja su odmah pružili prvu pomoć i započeli reanimaciju (CPR) - dodao je predstavnik.

Iako je posetilac „hitno prevezen kolima hitne pomoći u bolnicu North Lantau“, portparol Diznilenda je rekao da je turista preminuo „oko 11:30 u bolnici“.

Prema rečima portparola hongkonškog Diznilenda, članovi porodice su kasnije prijavili da je gost imao postojeće zdravstvene probleme.

- Duboko žalimo zbog smrti gosta i učiniće sve što je potrebno da pružimo pomoć njegovoj porodici. Naša početna istraga je pokazala da incident nije povezan sa bezbednošću same vožnje - dodao je predstavnik parka.

Supruga preminulog je policiji rekla da je njen muž imao srčanu bolest i visok krvni pritisak, zbog kojih je morao redovno da se leči i ide na kontrolne preglede.

Preminuli muškarac - čiji identitet još nije objavljen - imao je 53 godine.

Vožnja Frozen Ever After u hongkonškom Diznilendu otvorena je u novembru 2023. godine.

Radi se o sporoj vožnji čamcem koja se nalazi u prvom tematskom delu parka posvećenom filmskoj franšizi Frozen.

U ažuriranju objavljenom na sajtu hongkonškog Diznilenda, kompanija je najavila da će vožnja Frozen Ever After biti privremeno zatvorena „zbog operativnih prilagođavanja“ od 31. avgusta do 19. septembra.

(People)