SNAŽNA OLUJA I PADAVINE ŠIROM ALBANIJE: Šteta na objektima, povređeno više osoba
OLUJNO nevreme zahvatilo je danas celu Albaniju i gradove, među kojima Tiranu, Valonu i Drač, obarana su stabla, pojedini putevi su bili blokirani, delovi gradova poplavljeni ili ostavljeni bez struje, a više ljudi je povređeno.
Najmanje 20 ljudi javilo se u Traumatološku bolnicu u Tirani zbog povreda, piše Albanian Post.
Vlasti savetuju građanima da budu oprezni i da izbegavaju kretanje u ugroženim područjima.
Nevreme je pogodilo i Valonu, a jak vetar izazvao je peščanu oluju, prekrivajući puteve i smanjujući vidljivost.
Snažno nevreme ostavilo je bez struje i više delova Drača jer je prouzrokovalo štetu na glavnom dalekovodu, naveo je Juronjuz Albanija
U Lješu su jake padavine izazvale poplave u nekoliko delova grada, ponegde je nivo vode dostigao 30 centimetara, blokirajući ulaze u zgrade i otežavajući saobraćaj.
(Tanjug)
