ZVANIČNO OKONČANA VLADAVINA DINASTIJE ŠINAVATRA: Tajland dobio novog vršioca dužnosti premijera
NAKON što je Ustavni sud okončao mandat (sada bivše) premijerke Pentongtarn Šinavatre, usledila je brza reakcija kabineta koji je na posebnom sastanku imenovao zamenika premijera Pumtama Većajačaja za vršioca dužnosti premijera.
Imenovanje ima za cilj da obezbedi minimalnu političku stabilnost kojoj je zemlji potrebna nakon meseci unutrašnjih potresta, ekonomskog zastoja i slabljenjem pozicije vladajuće koalicije.
Ministar kabineta premijera, Čusak Sirinil, potvrdio je da je imenovanje Većajačajaja obavljeno u skladu sa zakonom i u duhu očuvanja institucionalnog kontinuiteta.
Promin Lertsuridej postavljen je za generalnog sekretara premijera u ovoj prelaznoj fazi.
Sirinil je dodao da je kabinet usvojio strog okvir delovanja kojim se ograničavaju sve odluke na one neophodne, kako bi se izbeglo prekoračenje mandata dok se ne izabere novi premijer.
Smena Paetongtarn kao vrhunac političke krize
Krah Šinavatre, naslednice političke dinastije koja je dominirala tajlandskom politikom više od dve decenije, dolazi nakon višemesečne političke krize koja je produbljena snimkom telefonskog razgovora koji je ozbiljno narušio ugled bišve premijerke.
Incident je doveo do izlaska Bumdžaitai stranke iz koalicije, čiji lider, Anutin Čarnvirakul, koji se smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za premijera, podneo je ostavku kao zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova.
U skladu sa ustavnim procedurama, stranka Peu Tai, kojoj pripada Šinavatra, mora predložiti novog kandidata za premijera, a jedini preostali kandidat sa liste podnete pre opštih izbora u maju 2023. godine je bivši ministar pravde Čajkasem Nitisiri. Njegovo ime se sada sve češće spominje, ali se pojavila sumnja da li će dobiti dovoljnu podršku u parlamentu.
Prema aktuelnim pravilima, premijera bira donji dom parlamenta koji čini 500 poslanika. Međutim, nestabilna koalicija, unutrašnje podele i odlazak Bumdžaitai stranke, značajno umanjuju šanse da se Čajkasemova kandidatura izgura bez većih problema, prenose mediji.
Do izbora novog premijera, Većajačaj će obavljati funkciju u tehničkoj vladi, bez ovlašćenja za donošenje važnih odluka.
Sledeće nedelje se očekuje da donji dom zakaže sednicu na kojoj će se glasati o novom premijeru, a ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu, moguće je raspisivanje novih izbora.
