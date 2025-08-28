DRAMA NA NEBU: Italijanski lovci F-35 poleteli zbog ruskog aviona

DVA italijanska lovca F-35, koji deluju kao deo misije NATO vazdušnog patroliranja, poletela su iz Emarija, u Estoniji, kao odgovor na ruski avion u međunarodnom vazdušnom prostoru u baltičkom regionu, koja je pod jurisdikcijom NATO.

Foto: Profimedia

Prethodni incident sa ruskim avionom u ovom regionu dogodio se pre dve nedelje. Baltičko vazdušno patroliranje je misija NATO koja je počela 2004. godine, a 17 zemalja članica je učestvovalo do sada u cilju zaštite vazušnog prostora Estonije, Letonije i Litvanije, navodi se na sajtu Ministarstva odbrane Italije.

- Ova misija ima za cilj da demonstrira kolektivnu odlučnost saveznika da održe čvrst, jedinstven i odbrambeni stav kako bi odvratili potencijalne pretnje po bezbednost njihovog regionalnog područja odgovornosti - dodaje se u saopštenju italijanskog Vazduhoplovstva.