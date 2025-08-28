PRITAJENA PRETNJA BERLINA MOSKVI Pistorijus: "Fabrika oružja Rajnmetal šalje vam poruku..."

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je danas da je brzina kojom je kompanija za proizvodnju oružja i vojne opreme Rajnmetal uspela da započne proizvodnju na novoj lokaciji jasan znak posvećenosti Nemačke bezbednosti.

Foto: AP Photo/Michael Sohn

Pistorijus je za Dojče vele rekao da je nova fabrika za proizvodnju oružja i eksploziva koja je u sredu otvorena u nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, ključna za pomoć Ukrajini i da njen brzi završetak šalje poruku Rusiji.

- To je ono što je važno: slanje signala da to možemo brže da uradimo, da želimo da to uradimo brže i da se proizvodnja povećava. To su ključni signali, na primer, i pre svega za otpornost ukrajinskih oružanih snaga - objasnio je on.

Pistorijus je rekao da će fabrika proizvoditi 350.000 metaka municije godišnje od 2027. godine. Ukazujući na posvećenost Nemačke "snabdevanju Ukrajine i pomoći u obnavljanju zaliha partnera NATO-a", Pistorijus je primetio da "Rajnmetal takođe planira da izgradi fabrike u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kako za eksplozive, tako i za municiju".

Govoreći o završetku radova na izgradnji fabrike, koji su trajali 14 meseci, Pistorijus je za DW rekao da to pokazuje "odličnu saradnju između svih uključenih, bilo da je u pitanju savezna vlada ili država Donja Saksonija".

Pistorijus je rekao da je, što se tiče saradnje Nemačke i Ukrajine, pronađen zajednički jezik i da je "impresioniran fleksibilnošću i prilagodljivošću koju ukrajinske snage iznova i iznova pokazuju".

- Veoma sam zadovoljan dosadašnjim rezultatima, ali još uvek ima puno posla - rekao je nemački ministar.

Na pitanje da li bi rakete dugog dometa "Taurus" mogle da budu uključene u bezbednosne garancije za Ukrajinu ako se postigne prekid vatre, Pistorijus je odbio da komentariše, rekavši samo da će ih "staviti na sto".

Na pitanje da li će Nemačka ponovo uvesti vojnu obavezu, obustavljenu 2011. godine, Pistorijus je rekao da "ako nema dovoljno volontera" i ako vojska ne može da ispuni svoje ciljeve regrutovanja, "moraće da se uvedu elementi obaveze" odlukom vlade i parlamenta. Pistorijus je međutim ocenio da vojska ima "jasan put rasta" i da trendovi regrutovanja idu u pravom smeru.

- Verovatno ćemo premašiti ovogodišnji cilj od 15.000 regruta - rekao je on, napominjući da će se ciljevi nakon toga povećavati svake godine. Ministar je rekao da Nemačka planira da obuči ukupno nešto manje od 110.000 novih rezervista između sada i kraja 2029. godine. Pistorijus je napomenuo da je to upravo cilj kojem zemlja teži.

(Tanjug)

