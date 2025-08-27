RUSI OTPOČELI VELIKI NAPAD, EKSPLOZIJE U KIJEVU: LJudi u skloništima, postoji mogućnost noćnog raketnog udara

RUSIJA je večeras započela veliki napad dronovima, a iznad Ukrajine noćas je primećeno više od 70 bespilotnih letelica. U Kijevu su večeras odjeknule eksplozije, prenosi ukrajinski portal "Telegraf".

Novosti

Protivvazdušna odbrana radi u Kijevu, javio je gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko.

Eksplozije su prijavljene u Zaporožju, Dnjepru i Kijevu, ali za sada nema informacija o posledicama.

Ipak, najveći broj dronova nije išao direktno ka prestonici već preko Černigovske oblasti u pravcu Žitomirske oblasti. Značajna aktivnost bespilotnih letelica primećena je i u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.

Foto: Monitor

Monitori upozoravaju da postoji i mogućnost noćnog raketnog udara. U ovom trenutku spremni za poletanje su: šest strateških bombardera Tu-95MS, četiri Tu-22M3, sedam aviona MiG-31K i dva Tu-160. Pored toga, tri nosača krstarećih raketa „Kalibar“ nalaze se u Novorosijsku.

😕😕Kyiv is preparing for a one more hard night

Many shaheds are flying through/around

Our area pic.twitter.com/by2IPALuY6 — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) August 27, 2025

Kako javlja ICTV, mnogi stanovnici Kijeva već su potražili utočište u stanicama metroa.

Ranije je objavljeno da Rusija intenzivira proizvodnju dronova tipa „Šahed“ kako bi pojačala napade na Ukrajinu.

❕ Kyiv residents are preparing to spend the night in the metro today



🛫 And the number of "Geran" is increasing



They are flying towards:



🟥 Zhytomyr;

🟥 Ivankiv (Kyiv region);

🟥 Makariv (Kyiv region);

🟥 Vyshneve (Kyiv region);

🟥 Brovary (Kyiv region);

🟥 Obukhiv (Kyiv… pic.twitter.com/zKjdqSLbob — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 27, 2025

Ukrajinska obaveštajna služba procenjuje da Moskva planira da dostigne kapacitet od 6.000 dronova mesečno, u odnosu na oko 3.000 koliko proizvodi sada.