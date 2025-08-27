RUSI OTPOČELI VELIKI NAPAD, EKSPLOZIJE U KIJEVU: LJudi u skloništima, postoji mogućnost noćnog raketnog udara
RUSIJA je večeras započela veliki napad dronovima, a iznad Ukrajine noćas je primećeno više od 70 bespilotnih letelica. U Kijevu su večeras odjeknule eksplozije, prenosi ukrajinski portal "Telegraf".
Protivvazdušna odbrana radi u Kijevu, javio je gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko.
Eksplozije su prijavljene u Zaporožju, Dnjepru i Kijevu, ali za sada nema informacija o posledicama.
Ipak, najveći broj dronova nije išao direktno ka prestonici već preko Černigovske oblasti u pravcu Žitomirske oblasti. Značajna aktivnost bespilotnih letelica primećena je i u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.
Monitori upozoravaju da postoji i mogućnost noćnog raketnog udara. U ovom trenutku spremni za poletanje su: šest strateških bombardera Tu-95MS, četiri Tu-22M3, sedam aviona MiG-31K i dva Tu-160. Pored toga, tri nosača krstarećih raketa „Kalibar“ nalaze se u Novorosijsku.
Kako javlja ICTV, mnogi stanovnici Kijeva već su potražili utočište u stanicama metroa.
Ranije je objavljeno da Rusija intenzivira proizvodnju dronova tipa „Šahed“ kako bi pojačala napade na Ukrajinu.
Ukrajinska obaveštajna služba procenjuje da Moskva planira da dostigne kapacitet od 6.000 dronova mesečno, u odnosu na oko 3.000 koliko proizvodi sada.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)