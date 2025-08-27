Svet

RUSI OTPOČELI VELIKI NAPAD, EKSPLOZIJE U KIJEVU: LJudi u skloništima, postoji mogućnost noćnog raketnog udara

Marko Kolašinac

27. 08. 2025. u 21:55

RUSIJA je večeras započela veliki napad dronovima, a iznad Ukrajine noćas je primećeno više od 70 bespilotnih letelica. U Kijevu su večeras odjeknule eksplozije, prenosi ukrajinski portal "Telegraf".

Protivvazdušna odbrana radi u Kijevu, javio je gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko.

Eksplozije su prijavljene u Zaporožju, Dnjepru i Kijevu, ali za sada nema informacija o posledicama.

Ipak, najveći broj dronova nije išao direktno ka prestonici već preko Černigovske oblasti u pravcu Žitomirske oblasti. Značajna aktivnost bespilotnih letelica primećena je i u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.

Monitori upozoravaju da postoji i mogućnost noćnog raketnog udara. U ovom trenutku spremni za poletanje su: šest strateških bombardera Tu-95MS, četiri Tu-22M3, sedam aviona MiG-31K i dva Tu-160. Pored toga, tri nosača krstarećih raketa „Kalibar“ nalaze se u Novorosijsku.

Kako javlja ICTV, mnogi stanovnici Kijeva već su potražili utočište u stanicama metroa.

Ranije je objavljeno da Rusija intenzivira proizvodnju dronova tipa „Šahed“ kako bi pojačala napade na Ukrajinu.

Ukrajinska obaveštajna služba procenjuje da Moskva planira da dostigne kapacitet od 6.000 dronova mesečno, u odnosu na oko 3.000 koliko proizvodi sada.

Fudbal
