TRAMP SE OGLASIO O PUCNJAVI U ŠKOLI: Bela kuća prati situaciju

27. 08. 2025. u 19:44

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je obavešten o pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u Minesoti.

Tramp je rekao da je FBI na licu mesta, dodajući da Bela kuća prati situaciju.

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u SAD, povređeno je 20 ljudi.

To je izvestio Rojters, pozivajući se na Ministarstvo pravde SAD.

- Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, tri osobe su poginule, uključujući i pucača, a 20 je povređeno - navodi se u tekstu.

Si-En-En je takođe izvestio da je osumnjičeni neutralisan.

