Svet

"NETANJAHU PRIZNAO GENOCID": Kneset je usvojio rezoluciju u tom smislu

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

27. 08. 2025. u 07:17

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu po prvi put je izjavio da priznaje genocid koji je Osmansko carstvo sprovelo nad Jermenima, Asircima i Grcima početkom 20. veka, prenosi Tajms of Izrael.

НЕТАНЈАХУ ПРИЗНАО ГЕНОЦИД: Кнесет је усвојио резолуцију у том смислу

Foto: Tanjug/AP

Na pitanje Patrika Bet Dejvida u njegovom podkastu zašto Izrael ne priznaje genocid nad Jermenima, Netanjahu je odgovorio da "misli" da je Izrael priznao genocid.

- Mislim da jesmo. Mislim da je Kneset usvojio rezoluciju u tom smislu - rekao je Netanjahu, iako takav zakon nije usvojen, prenosi Tajms of Izrael.

Na pitanje zašto nijedan izraelski premijer to nije uradio, Netanjahu je odgovorio da je on to upravo uradio.

"Upravo jesam. Izvolite", kazao je Netanjahu.

Izrael se uzdržao od priznavanja genocida zbog straha da bi to moglo da naruši njegove odnose sa Turskom, državom naslednicom Osmanskog carstva, koja odlučno negira da se takav genocid dogodio, navodi izraelski portal.

Tajms of Izrael navodi da su odnosi Izraela sa Turskom na najnižoj tački, diplomatske veze su uglavnom obustavljene, a da turski predsednik Redžep Tajip Erdogan redovno upoređuje Izrael sa nacistima zbog rata u Gazi.
 

(Tanjug)

