Svet

"BIĆE IM LOŠE!" Trampova oštra poruka Kremlju: Uvešću sankcije! Pomenuo i svetski rat

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 22:45

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da uvede ekonomske sankcije Rusiji, ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane na prekid vatre, upozoravajuci na ozbiljne posledice.

БИЋЕ ИМ ЛОШЕ! Трампова оштра порука Кремљу: Увешћу санкције! Поменуо и светски рат

Foto: Profimedia

- Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer nećemo ući u svetski rat -rekao je Tramp.

Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN.

- Neće biti svetski rat, ali će biti ekonomski rat. Biće loše za Rusiju - naveo je Tramp.

Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je takođe ponovo sugerisao da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski snosi deo krivice za sukob.

- Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer nećemo ući u svetski rat -rekao je Tramp.

Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN.

- Neće biti svetski rat, ali će biti ekonomski rat. Biće loše za Rusiju - naveo je Tramp.

Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je takođe ponovo sugerisao da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski snosi deo krivice za sukob.

- Ono što sam mislio da će biti najlakše, ispostavilo se kao najteže - rekao je Tramp o ratu u Ukrajini, navodeći da ipak misli da će uspeti da pomogne da se taj sukob okonča.

Tramp je nekoliko puta pretio uvođenjem sankcija Rusija ukoliko ne okonča rat u Ukrajini i postavljao je za to vremenske okvire, ali ih je kasnije produžavao,

(Blic.rs/CNN)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE! Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona