TRAMP PORUČIO: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 22:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će njegova administracija tražiti smrtnu kaznu za počinioce ubistava u Vašingtonu.

ТРАМП ПОРУЧИО: За починиоце убиства у Вашингтону тражићемо смртну казну

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

-Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražićemo smrtnu kaznu, rekao je Tramp tokom sastanka sa članovima kabineta, prenose mediji.

On je kazao da je to "veoma jaka preventivna" mera.

-Ne znam da li smo spremni za to u ovoj zemlji...nemamo izbora, rekao je Tramp.

Dodao je da će će ta mera biti sprovedena u glavnom gradu Vašingtonu, dok će "države morati same da donesu odluku".

sputnikportal.rs

