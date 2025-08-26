TRAMP PORUČIO: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će njegova administracija tražiti smrtnu kaznu za počinioce ubistava u Vašingtonu.
-Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražićemo smrtnu kaznu, rekao je Tramp tokom sastanka sa članovima kabineta, prenose mediji.
On je kazao da je to "veoma jaka preventivna" mera.
-Ne znam da li smo spremni za to u ovoj zemlji...nemamo izbora, rekao je Tramp.
Dodao je da će će ta mera biti sprovedena u glavnom gradu Vašingtonu, dok će "države morati same da donesu odluku".
sputnikportal.rs
