NORVEŠKI SUVERENI FOND: Povlači ulaganja iz firme Katepilar i pet izraelskih banaka
NORVEŠKI državni penzioni fond, najveći suvereni fond na svetu, saopštio je da će prodati svoj udeo u američkoj kompaniji Katepilar (Caterpillar) i pet izraelskih banaka zbog procene da postoji neprihvatljiv rizik od saučesništva u ozbiljnim kršenjima ljudskih prava tokom ratova i konflikata.
Prema navodima Saveta za etiku norveškog fonda, bageri i buldožeri Katepilara koriste se u široko rasprostranjenom rušenju palestinske imovine, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava, prenosi Rojters.
Katepilar je vodeći je svetski proizvođač građevinske i rudarske opreme, kao i najveći proizvođač građevinskih mašina na svetu.
Fond je na kraju 2024. godine posedovao 1,23 odsto akcija Katepilara, vrednih oko 2,41 milijardu dolara.
Prodaja obuhvata i akcije pet izraelskih banaka, iako detalji o njihovim udelima nisu objavljeni.
Norveški fond je saopštio da će povlačenje iz tih ulaganja biti sprovedena postepeno, u skladu s tržišnim uslovima.
Tanjug
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
Preporučujemo
TRAMP ZAPRETIO KINI: Carina 200 posto ako ne budu isporučivali ovo u SAD
26. 08. 2025. u 13:44
TRAMPOVA IZVRŠNA NAREDBA: Krivično gonjenje svih osoba koje skrnave ili pale zastavu SAD
25. 08. 2025. u 22:00
TRAMP ĆE POČETI DA POBOLjŠAVA ODNOSE SA RUSIJOM: Nevezano za sukob u Ukrajini
25. 08. 2025. u 20:33
TRAMPOV IZASLANIK KELOG: Evo kada će biti okončan sukob u Ukrajini
25. 08. 2025. u 19:33
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)