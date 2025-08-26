Svet

NORVEŠKI SUVERENI FOND: Povlači ulaganja iz firme Katepilar i pet izraelskih banaka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 16:01

NORVEŠKI državni penzioni fond, najveći suvereni fond na svetu, saopštio je da će prodati svoj udeo u američkoj kompaniji Katepilar (Caterpillar) i pet izraelskih banaka zbog procene da postoji neprihvatljiv rizik od saučesništva u ozbiljnim kršenjima ljudskih prava tokom ratova i konflikata.

НОРВЕШКИ СУВЕРЕНИ ФОНД: Повлачи улагања из фирме Катепилар и пет израелских банака

Foto: Tanjug

Prema navodima Saveta za etiku norveškog fonda, bageri i buldožeri Katepilara koriste se u široko rasprostranjenom rušenju palestinske imovine, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava, prenosi Rojters.

Katepilar je vodeći je svetski proizvođač građevinske i rudarske opreme, kao i najveći proizvođač građevinskih mašina na svetu.

Fond je na kraju 2024. godine posedovao 1,23 odsto akcija Katepilara, vrednih oko 2,41 milijardu dolara.

Prodaja obuhvata i akcije pet izraelskih banaka, iako detalji o njihovim udelima nisu objavljeni.

Norveški fond je saopštio da će povlačenje iz tih ulaganja biti sprovedena postepeno, u skladu s tržišnim uslovima.

Tanjug

Fudbal
