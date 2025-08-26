MOSKVA TRAŽI HITNE MERE OD IZRAELA: Glad preti desetinama hiljada dece u Gazi
BRZO pogoršavanje humanitarnih uslova u Pojasu Gaze, ističu u ruskom MSP-u, može predstavljati direktnu pretnju životu 132.000 dece mlađe od 5 godina, od kojih 41.000 pati od teških oblika neuhranjenosti, što je duplo više u odnosu na maj ove godine.
Ruska strana poziva izraelske vlasti da hitno preduzmu mere kako bi se sprečilo dalje pogoršanje humanitarne situacije u Pojasu Gaze, poručilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije u svojoj objavi.
Podsetili su da na to da su 22. avgusta, na osnovu objavljivanja novih podataka koji svedoče o rekordnim razmerama gladi u Pojasu Gaze i ukazuju na najviši stepen nedostatka prehrambene bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i njegov zamenik za humanitarna pitanja, šef Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih pitanja Tom Flečer, izneli oštre kritičke izjave.
Gutereš je nazvao situaciju u Gazi "paklom" i ponovo podsetio na obaveze Izraela kao okupacione sile da obezbedi stanovništvu hranu. Flečer je naglasio da se glad koristi kao sredstvo rata i da bi se ona mogla izbeći da Izrael ne blokira isporuku humanitarne pomoći.
"O teškoj situaciji u kojoj se nalazi stanovništvo Gaze, 'ostavljeno bez ikakve šanse za spas', govorio je i generalni komesar Agencije UN za pomoć palestinskim izbeglicama na Bliskom istoku Filip Lazarini, tokom brifinga za medije u Ženevi, 21. avgusta. On je situaciju u enklavi opisao kao 'na granici sa genocidom', a prinudno raseljavanje stanovništva uporedio sa etničkim čišćenjem", istakli su u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.
Prema prognozama, do kraja septembra glad će se proširiti i na provincije Kan Junis i Deir el-Balah. Brzo pogoršavanje humanitarnih uslova u Pojasu Gaze, ističu u ruskom MSP-u, može predstavljati direktnu pretnju životu 132.000 dece mlađe od 5 godina, od kojih 41.000 pati od teških oblika neuhranjenosti, što je duplo više u odnosu na maj ove godine.
Kako su napomenuli u ruskom resoru, ozbiljne ocene visokih predstavnika UN o situaciji u Gazi ne mogu a da ne izazovu šok i duboku zabrinutost.
- Ruska strana poziva izraelske vlasti da hitno preduzmu mere kako bi se sprečila dalja degradacija (humanitarne situacije), prekine vatra, omogući nesmetan humanitarni pristup i obezbedi isporuka neophodne pomoći svima kojima je potrebna, uključujući hranu - poručili su u resoru.
Prema dostupnim informacijama, u narednom periodu države-članice Saveta bezbednosti UN planiraju da pokrenu još jedan pokušaj usaglašavanja nacrta rezolucije o Gazi, s fokusom na prevazilaženje humanitarne katastrofe. U Moskvi izražavaju nadu da će ovoga puta takav dokument biti usvojen.
(RT)
