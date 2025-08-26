Svet

OVAKO POLICIJA UDARA NA DEMONSTRANTE U ŠVAJCARSKOJ Serija gumenih metaka, suzavci i vodeni top (VIDEO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 10:14

ŠVAJCARSKA, koja se smatra jednom od najmirnijih zemalja u Evropi "gori" u poslednjih 48 sati od nemira na ulicama, koji su nastali nakon što je tinejdžer poginuo tokom policijske potere.

Foto: EPA

Stotine maskiranih demonstranata, među kojima su i studenti, okupili su se u Lozani, a potom širili niz ulice, demolirajući grad. Prevrtali su i palili kontejnere, razlupali gradske autobuse i bacali vatromet na policiju. 

Policija se žestoko suprotstavila napadima huligana na ulicama. Naoružani policajci upotrebili su suzavac i gumene metke koje su koristili kako bi rasterali gomilu. 

Nakon protesta i nereda u nedelju uveče, situacija je ponovo eskalirala u ponedeljak, posle 22:00 časa. Vatromet je bačen u pravcu policije, a policija je odgovorila vodenim topom i suzavcem. 

Policija je ispalila seriju hitaca gumenim mecima i 54 hica granatama sa suzavcem, "radili su" i vodeni topovi. Vatrogasno vozilo kantonalne policije korišćeno je za rasterivanje demonstranata. 

Policija je u ponedeljak uveče uhapsila sedam osoba tokom novih nereda u Lozani. Demonstranti su se sukobili sa snagama bezbednosti u nekoliko naselja. 

Policija je uspela da rastera maskirane napadače oko ponoći uz upotrebu sile.

Pretučen političar

Lokalni odbornik Švajcarske narodne partije (SVP), Tibo Šaler, bio je na licu mesta i tvrdi da je napadnut.

U objavi na svom X nalogu, rekao je da ga je okružilo 10 do 15 ljudi koji su ga udarali sa svih strana.

- Autobusi i kante za smeće zapaljeni su u Lozani kao reakcija na smrt 17-godišnjeg mladića koji je poginuo u nedelju ujutru dok je bežao od policije na ukradenom skuteru. Nesvestan o čemu se radi, krećem na mesto događaja. Neki huligani su me prepoznali, grupa me je okružila i pritisla uz zid... - rekao je političar i nastavio:

- Gurali su me, a kada sam se izborio da se pomerim, 10-15 demonstranata je počelo da me juri sa svih strana. Blokirali su mi put, udarili me, a onda sam uspeo da pobegnem - objasnio je.

Neredi su se nastavili drugu noć zaredom u ponedeljak, ali je policija potvrdila da je situacija pod njihovom kontrolom. Javno tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu o smrti tinejdžera, piše bluewin.

