RUSKA ARMIJA PREDSTAVILA „MINI-SOLNCEPEK“: Lanser termobaričnih raketa nalik TOS-1A ali u vidu drona! (VIDEO)

RUSKA vojska razvila je minijaturni termobarični lanser raketa na guseničnom dronu, koji je brzo nazvan „Mini-Solncepek“, po uzoru na teški višecevni sistem TOS-1A Solncepek.

Foto printskrin Jutjub/Lampa znanja

Iako tehnički detalji još nisu službeno objavljeni, sveže objavljene fotografije iz 23. avgusta jasno pokazuju dron koji nosi višenamenski lanser sposoban da ispali više RPO-A Šmel termobaričnih projektila u jednoj salvi vatre.

TEHNIČKI ASPEKT I NAORUŽANjE

RPO-A Šmel je prenosivi, jednokratni termobarični bacač raketa sa dometom od 20 do 1.000 metara. Sa masom bojeve glave od 2,1 kg, njegova detonacija ima razornu snagu uporedivu sa standardnom artiljerijskom granatom kalibra 152/155 mm. Oružje je osmišljeno da uništava zaklonjene položaje, laka oklopna vozila i ljudstvo u zaklonu.

“Mini-Solncepek” kombinuje snagu tih raketa sa autonomnom, bespilotnom platformom — koncept koji bi mogao značajno ubrzati i smanjiti rizik u urbanim i nepristupačnim okruženjima.

PREDNOSTI I IZAZOVI

Arhitektura drona deluje jednostavna i jeftina za proizvodnju, što omogućava masovnu upotrebu. Njegova mobilnost omogućava brzo gađanje neprijateljskih bunkera, utvrđenja ili urbane infra-strukture. Projektom je predviđeno lako ponovno punjenje lansera, dok je ciljanje verovatno realizovano kroz sistem s kamerom iz perspektive operatera (FPV kontrola).

No, postoje značajne nedoumice: platforma nema vidljiv oklop, što je čini ranjivom na protivničku vatru. Takođe, pozicioniranje lansera pri zadnjem delu može narušiti stabilnost prilikom ispaljivanja.

Identifikovano je da kompanija „Robotic Engineering“, koja je navodno razvila dron, beleži minimalan promet i samo jedva uključeno osoblje — podaci koji možda sada izazivaju pitanje o stvarnoj operativnoj sposobnosti projekta, međutim, ukoliko se sistem dokaže, to će se lako promeniti.

STRATEGIJSKA ANALIZA

Korišćenje bespilotnih termobaričnih sistema označava značajan razvoj u modernom ratovanju. Takvi dronovi omogućavaju svedeniji utrošak ljudstva i fleksibilniju taktičku primenu. Osim toga, integracija s naprednim izviđačkim dronovima poput Orlan-10 i ZALA sistema može omogućiti precizno gađanje udaljenih i sklonjenih ciljeva.

Suočavanje s termobaričnim efektima predstavlja izazov — dok su izuzetno efikasni protiv utvrđenja, njihova razorna moć otežava upotrebu u naseljenim područjima i podstiče zabrinutost zbog civilnih žrtava.

Foto printskrin Jutjub/Lampa znanja

PERSPEKTIVA

Ovaj tip bespilotne termobarične platforme nije izolovan tehnološki skok — on se uklapa u širu sliku eskalacije bespilotnih i visoko razarajućih sistema u ratu u Ukrajini, gde su Ruska i ukrajinsko-zapadna strana već koristile dronove opremljene termobaričnim bombama za masovne i precizne udare.

Primetno je da bi ovaj sistem mogao postati deo taktičkog arsenala koji bi se lako replicirao, čineći značajnu operativnu pretnju bez velike investicije po komadu. Dron se nedavno našao i na našoj listi najbizarnijih ruskih robota na frontu u Ukrajini, međutim, tada nismo imali više podataka o njemu.

RAZORNA MOĆ TERMOBARIČNOG ORUŽJA

Termobarično oružje, poznato i kao vakuumska bomba, koristi kiseonik iz okoline kako bi proizvelo eksploziju visokih temperatura koja traje duže od uobičajenih detonacija klasičnog eksploziva. Njegova eksplozija je toliko snažna da može ispariti ljudska tela i uništiti unutrašnje organe žrtava čak i na udaljenosti od 80 metara.

Većina konvencionalnih eksploziva se sastoji iz mešavine eksploziva i oksidatora, dok je kod termobaričkog oružja to 100% eksploziva, tako da ono poseduje mnogo veću snagu od konvencionalnog kondenznog eksploziva iste mase. Termobarična oružja imaju naduže trajanje eksplozivnog talasa i najveću razornu snagu, izuzimajući nuklearno oružje.

Ova oružja koriste prah od metala poput aluminijuma, magnezijuma, titanijuma i cirkonijuma, kao i nemetale poput bora i silicijuma, čime se stvara vatrena lopta temperature do 2.500°C.

Razorne posledice uključuju:

*Uništavanje bunkera debljine do četiri metra

*Potpuno sagorevanje objekata i ljudskih tela

*Izazivanje unutrašnjih povreda čak i kod osoba udaljenih desetine metara od centra eksplozije

Mnogim ukrajinskim vojnicima koji su bili u blizini položaja koje je ruska artiljerija gađala termobaričnim bombama iz TOS-1 sistema dijagnostikovana je hipoksija. Hipoksija je kritično patološko stanje ljudskog organizma, u kome je celo telo (generalizovana hipoksija) ili njegov deo (delimična hipoksija) lišeno dovoljne oksigenacije. Ovo stanje je opasno po život.

„Mini-Solncepek“ potencijalno predstavlja novi talas razvoja u bespilotnim borbenim sistemima: kombinuje razornu snagu termobarične municije s dinamikom bespilotne platforme. Ako prebrodi izazove vezane za ranjivost i proizvodnju, ovaj sistem bi mogao redefinisati način ratovanja — brzo, „beskontaktno“ i izrazito razorno.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori