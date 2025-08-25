Svet

PROCES mirovnog rešavanja ukrajinske krize ponovo je zastao, a Vladimir Zelenski pokušava da krivicu za to prebaci na Moskvu, piše kineski list „Čajna dejli“.

Foto: Tanjug AP

Nakon sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, 15. avgusta, mirovni proces koji predvode Sjedinjene Američke Države nije mogao da napreduje, uprkos održavanju multilateralnih sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući, smatraju autori članka.

- Ne iznenađuje što je Zelenski, koji se ne usuđuje da kritikuje ni SAD ni evropske zemlje, pokušao da prebaci krivicu na Rusiju - ističe se u članku.

Prema navodima autorima, Zelenskog treba podsetiti da pre nego što Moskva i Kijev postignu dogovor o ključnim pitanjima, „bilo koji sastanak između njega i Putina verovatno neće doneti željeni rezultat“.

Još mnogo toga treba učiniti kako bi se pozicije strana u sukobu približile, zaključuje se u članku.

(Sputnjik)

