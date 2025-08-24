"VOLSTRIT ŽURNAL": Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju
PENTAGON mesecima tiho blokira upotrebu raketa dugog dometa od strane Ukrajine za napade unutar Rusije, ograničavajući Kijev u upotrebi moćnog oružja u borbi protiv invazije Moskve, javlja Volstrit džurnal, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.
Zvaničnici su rekli da je američko Ministarstvo odbrane uskratilo Ukrajini odobrenje za napade unutar Rusije, odnosno za korišćenje raketa dugog dometa, dok je Bela kuća pokušavala da privuče Moskvu na početak mirovnih pregovora.
Prema izjavama zvaničnika, procedura odobrenja za napade na visokom nivou koju Ministarstva odbrane nije objavilo, sprečila je Ukrajinu da od kasnog proleća ispali bilo kakve američke taktičke raketne sisteme dugog dometa, ili ATACMS, protiv ciljeva u Rusiji.
U najmanje jednoj prilici, Ukrajina je pokušala da koristi ATACMS protiv cilja na ruskoj teritoriji, ali je odbijena, rekla su dva zvaničnika.
(Tanjug)
