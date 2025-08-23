"DECA SU ZABORAVILA KAKO IZGLEDA OSMEH": Prva dama Turske pozvala Melaniju Tramp da pokaže Empatiju prema mališanima u Pojasu Gaze

SUPRUGA predsednika Turske Emine Erdogan uputila je pismo Melaniji Tramp, prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući je da pokaže isto saosećanje prema deci i civilima u Pojasu Gaze kao što je, kako navodi, iskazala prema žrtvama rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia

- Kao što ste naveli u svom pismu, svako dete ima univerzalno i neotuđivo pravo da odrasta u sigurnom i ljubavi ispunjenom okruženju. To pravo ne poznaje granice vere, porekla, etničke pripadnosti ili ideologije - navela je Erdogan, prenosi Anadolija.

Dodala je da je briga Melanije Tramp za ukrajinsku decu inicijativa koja uliva nadu i izrazila uverenje da će sličnu pažnju posvetiti i deci u Gazi, gde je, prema navodima iz pisma, za dve godine stradalo više od 62.000 civila, među kojima i 18.000 dece.

Prva dama Turske u pismu ističe da se u Gazi odvija nasilje bez presedana, pozivajući se na ocenu UNICEF-a koji je to područje opisao kao "pakao na zemlji i groblje za decu".

- Ko bi pomislio da će se termin ‘nepoznati vojnik’ jednog dana koristiti za decu?" - navela je Erdogan, ističući da se danas na platnima kojima su prekrivena tela mališana iz Gaze često ispisuje oznaka "nepoznata beba".

Foto: AP Photo/Carolyn Kaster, File

- Ova deca, gurnuta u duboku psihološku traumu, zaboravila su kako izgleda osmeh, viču u mikrofone da žele da umru, noseći u svojim srcima teret rata koji ne razumeju - dodala je prva dama Turske.

Emine Erdogan istovremeno je pozvala Melaniju Tramp da, kao što je pisala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, uputi pismo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu sa zahtevom da se okonča humanitarna kriza u Gazi, uz ocenu da bi takav gest imao istorijski značaj.

- S obzirom na globalni talas podrške priznanju Palestine, verujem da bi i vaš glas, u ime dece Gaze, ispunio istorijsku odgovornost prema palestinskom narodu - navela je Erdogan.

Erdogan je u pismu ocenila da se u Palestini ne dešava samo genocid, već i nepravda u međunarodnom poretku koji vrednuje neke živote više od drugih.

- Kao majka, žena i ljudsko biće, duboko saosećam sa emocijama koje ste izrazili u svom pismu. Nadam se da ćete gajiti istu nadu i za decu Gaze - zaključila je Emine Erdogan.

Melanija Tramp je zatražila od ruskog predsednika Vladimira Putina, u pismu koje mu je američki predsednik Donald Tramp uručio tokom samita na Aljasci, da "zaštiti nevinost dece", ističući da on može već danas "da ostvari tu viziju jednim potezom pera".

Ona je izrazila zabrinutost zbog navodnih otmica dece tokom rata u Ukrajini, ističuči da "svako dete u svom srcu nosi iste tihe snove, bilo da je rođeno u skromnom seoskom okruženju ili u veličanstvenom gradskom središtu".

- Sanjaju o ljubavi, mogućnostima i sigurnosti od opasnosti - kaže se u pismu Melanije Tramp koje je objavio Foks njuz.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-