POGOĐEN AERODROM BEN GURION? Huti preuzeli odgovornost za današnje napade raketama i dronovima na Izrael

JEMENSKI pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za današnje napade balističkim raketama i dronovima na Izrael.

Oni su saopštili da je njihova balistička raketa uspešno pogodila aerodrom Ben Gurion, blizu Tel Aviva, prenosi Tajms of Izrael.

Huti su takođe izneli tvrdnju da su lansirali dva drona na Izrael, ciljajući „izraelske neprijateljske mete“ u oblasti Tel Aviva i u Aškelonu.

Prema podacima izraelske vojske, balistička raketa Huta se raspala u vazduhu tokom spuštanja, a neki od fragmenata su pali u centralnom Izraelu, bez uzrokovanja značajne štete.

Izraelska vojska je izvestila i da je presrela jedan dron iznad južnog Izraela.

Drugi nije uspeo da stigne do Izraela, kao što se dogodilo sa mnogim dronovima Huta poslednjih meseci, navodi izraelski portal.

