ŠEFICA DIPLOMATIJE EU: Putin se smeje Trampovoj inicijativi za mir u Ukrajini, ogromna propagandna pobeda Kremlja

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

22. 08. 2025. u 13:59

ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je u petak da se Kremlj podsmeva naporima predsednika SAD Donalda Trampa da donese mir u Ukrajinu.

ШЕФИЦА ДИПЛОМАТИЈЕ ЕУ: Путин се смеје Трамповој иницијативи за мир у Украјини, огромна пропагандна победа Кремља

Foto: Profimedia

Tramp se prošle nedelje u Aljasci sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u pokušaju da se okonča rat u Ukrajini. U ponedeljak je u Beloj kući organizovao i sastanak evropskih lidera, uključujući i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Kalas smatra da su Trampovi napori da se zaustavi rat u Ukrajini doneli ogromnu propagandnu pobedu Putinu – i da postoji rizik da Zapad upadne u "zamku" Kremlja.

- Jasno je da Rusija ne želi mir - rekla je ona za BBC Radio 4, prenosi Politiko.

- Sva obećanja koja je Putin dosad dao, nije ispunio - dodala je Kalas, naglasivši da je samit u Aljasci bio "džekpot za odnose s javnošću Kremlja".

- Ovo je ono što je on Putin želeo - istakla je. - Bilo je jasno i pre sastanka da želi fotografiju, ali dobio je mnogo više. Dobio je tako srdačan doček u Americi.

Nazvavši Trampove napore da posreduje u primirju "dobrodošlim", Kalas je dodala da je ruski lider nakon Aljaske "još manje sklon da sedne za pregovarački sto, jer je dobio ono što je želeo od tog susreta".

- Putin se samo smeje, ne zaustavlja ubijanja, već ih povećava - poručila je Kalas.

Nema ustupaka od Moskve

Trampova diplomatska ofanziva u poslednje dve nedelje, uključujući samite u Aljasci i Vašingtonu, do sada nije izvukla nikakve ustupke od Moskve, koja nije odustala od svojih maksimalističkih zahteva, pre svega da Ukrajina prepusti velike delove teritorije u istočnom Donbasu i odustane od ulaska u NATO.

U međuvremenu, ruske rakete i dronovi nastavljaju da pogađaju ukrajinske gradove i razaraju infrastrukturu.

- Zaboravljamo da Rusija nije napravila nijedan jedini ustupak, a oni su ti koji su ovde agresori - rekla je Kalas, dodajući da je fokusiranje pregovora na teritorijalne ustupke Ukrajine "zamka u koju Putin želi da nas uvuče".

Bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tramp je u ponedeljak poručio da je spreman da ponudi "mnogo pomoći" kao garanciju bezbednosti Kijevu, što je podstaklo nadu da bi SAD mogle značajno učestvovati u međunarodnim mirovnim snagama. Ali je već u utorak ublažio taj stav, predloživši da je otvoren za obezbeđivanje vazdušne podrške evropskim trupama raspoređenim u Ukrajini.

- Imamo evropske nacije, i oni će biti nosioci inicijative - rekao je Tramp za Fox News, dodajući:

- Francuska i Nemačka, nekoliko njih, Velika Britanija. Oni žele da imaju, znate, vojnike na terenu.

Kalas je naglasila da saveznici Ukrajine u tzv. "koaliciji voljnih" još uvek nisu preduzeli "konkretne korake" i da je na njima da utvrde šta mogu da ponude u okviru buduće snage za odvraćanje i kakav će taj mehanizam izgledati.

- Rusija će samo ponovo okupiti snage i napasti iznova - rekla je Kalas. - Zato moramo osigurati da to ne mogu da urade u budućnosti.

