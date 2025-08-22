TRAGEDIJA NA PLAŽI NA HALKIDIKIJU: Preminuo poznati političar

APOSTOLOS Vesiropulos, bivši zamenik ministra finansija Grčke i aktuelni sekretar poslaničke grupe Nove demokratije, preminuo je u 59. godini, nakon što je doživeo srčani zastoj na plaži na Halkidikiju.

Foto: Tanjug/Printskrin

Vesiropulosu je u subotu iznenada pozlilo i srušio se. Njegovi rođaci su odmah pozvali Hitnu pomoć, koja ga je prevezla u Zdravstveni centar Agios Nikolaos. Međutim, lekari nisu uspeli da ga održe u životu.

Apostolos Vesiropulos bio je poslanik iz Imatije i od 4. aprila 2025. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara poslaničke grupe Nove demokratije.

Od 29. avgusta 2023. do marta 2025. godine bio je predsednik Stalnog odbora za ekonomska pitanja parlamenta.

Od jula 2019. do juna 2023. godine obavljao je dužnost zamenika ministra finansija, zaduženog za pitanja poreske politike i javne imovine u vladi Kirijakosa Micotakisa, prenose Grčki mediji.

Micotakisa je veoma potresla vest o smrti kolege.

- Potresen sam otkako sam saznao za iznenadnu smrt Apostolosa Vesiropulosa. Vrednog saradnika i voljenog političara koji je dugi niz godina služio stranku, svoj rodni kraj i svoju zemlju. Moje iskreno saučešće njegovoj voljenoj supruzi i njihovoj deci - naveo je Micotakis na svom zvaničnom nalogu na mreži X.

Rođen je u Veriji, a poreklom iz Aleksandrije, Imatija. Bio je oženjen profesorkom Katerinom Kacavu i otac dvoje dece.

Bio je doktorand na Pravnom fakultetu Demokritovog univerziteta u Trakiji, na Katedri za javno pravo i političke nauke.

Vasiropulos je imao i dve magistarske diplome - iz strateškog menadžerskog računovodstva i finansijskog menadžmenta, na Katedri za računovodstvo i finansije Univerziteta Makedonije, i iz javnog prava i političkih nauka, na Katedri za pravo Pravnog fakulteta Demokritovog univerziteta u Trakiji.

