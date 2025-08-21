ZELENSKI: Rekao sam Trampu da su Rusiji potrebne još 4 godine da zauzme Donbas

RUSIJI bi bile potrebne još četiri godine da u potpunosti zauzme region Donbas, izjavio je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, prenosi „Kyiv Independent“.

Foto: Profimedia

Rusija je 2014. godine izvršila napad na Donbas, a potom 2022. pokrenula punu vojnu ofanzivu na Ukrajinu. Donbas obuhvata Donjecku i Lugansku oblast, a Moskva zahteva da ih Kijev preda, iako ih i dalje ne kontroliše u potpunosti.

Prema rečima Zelenskog, posle gotovo četiri godine intenzivnih borbi, Rusija trenutno kontroliše oko 67 do 69 odsto Donjecke oblasti, odnosno približno trećinu njene teritorije.

- Objasnio sam (predsedniku SAD Donaldu Trampu) da su priče o tome da će oni (Rusija) zauzeti naš Donbas do kraja 2025. samo prazne priče - poručio je Zelenski.

Uslov Moskve za „pobedu“

Ukrajinski predsednik tvrdi da Moskva insistira na potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa kao glavnom uslovu bilo kog mirovnog sporazuma, kako bi to mogla da predstavi kao „pobedu“.

- Mislim da su to smislili kao neku vrstu pobede – nešto što žele da prodaju svom narodu - rekao je Zelenski.

Spreman za razgovor sa Putinom

Zelenski je odbacio tvrdnje da tokom sastanka sa predsednikom SAD nije izričito odbacio ideju o teritorijalnoj razmeni sa Rusijom. On je ponovio da je spreman da razgovara o teritorijalnim pitanjima direktno sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom potencijalnog susreta licem u lice.

Prema ukrajinskim medijima, uključujući i „Kyiv Independent“, Putin je navodno pristao da povuče ruske snage iz delova Sumske i Harkovske oblasti u zamenu za povlačenje Ukrajine iz Donjecke i Luganske oblasti.

„Ne priznajemo okupaciju“

Zelenski je naglasio da Rusija neće uspeti da zadrži manje delove okupiranih Sumske i Harkovske oblasti i da će ruske snage na kraju biti proterane.

„Što se tiče svih naših privremeno okupiranih područja, želim još jednom da naglasim da pravno ne priznajemo okupaciju“, dodao je ukrajinski predsednik.