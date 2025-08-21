ALARM NA PLAŽI U ŠPANIJI: Zavladala opšta panika, turistima zabranjeno kupanje (VIDEO)

TURISTIMA je zabranjeno kupanje duž čitave obale u španskoj Kosta Blanki zbog retkih morskih stvorenja čiji ubod može biti smrtonosan.

Foto: Profimedia

Crvene zastave podignute su na plažama u opštini Gvardamar del Segura, severno od Torevijehe, nakon pojave takozvanih „plavih zmajeva“, koje nazivaju „najlepšim ubicama okeana“.

Hrani se smrtonosnim „portugalskim ratnim brodom“ (vrsta meduze) i drugim otrovnim morskim životinjama.

Zapanjujuće plavo stvorenje upija žarne ćelije iz svoje hrane i skladišti ih u koncentrisanom obliku, što mu daje još snažniji otrovni ubod od plena kojim se hrani.

Tipični simptomi uboda „plavog zmaja“ uključuju mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski dermatitis.

Gradonačelnik Gvardamara del Segure, Hose Luis Saez, potvrdio je juče zabranu kupanja i na svom zvaničnom X nalogu napisao:

„Crvena zastava na plažama Gvardamara. Kupanje je zabranjeno nakon pojave na plaži Vivers dva primerka Glaucus atlanticus, poznata kao Plavi zmaj.“ Podsećamo ljude da, uprkos jarkoj i upečatljivoj boji i maloj veličini od samo 4 cm, treba da se klone ove životinje zbog njenog uboda.“

Opština je pokrenula preventivnu akciju kako bi uočila moguće primerke koje nose morske struje.

-Radnici opštine pažljivo prate razvoj situacije i obaveštavaće građane o merama koje treba preduzeti. Ako vidite jedno od ovih stvorenja, ne dirajte ga čak ni rukavicama, već obavestite spasioca ili nadležne službe. Ako vas ubode, isperite pogođeno mesto morskom vodom i odmah se uputite do prve pomoći ili najbližeg zdravstvenog centra. Ova stvorenja su otrovna i njihov ubod može izazvati mučninu, bol i povraćanje. Za sada i do daljnjeg kupanje u moru je zabranjeno.-

Plaža Vivers, prirodni deo obale južno od reke Segura i severno od plaže Babilonia, juče je bila puna ljudi, mada ih je manje nego obično ulazilo u more, uprkos zabrani i riziku od visokih kazni.

Očekivalo se da će spasioci sa razglasima danas podsećati turiste i meštane na zabranu, iako je onima koji se sunčaju dozvoljeno da dolaze na plaže dokle god ne ulaze u more.

Crvene zastave podignute su i na plaži Santa Barbara u La Liniji de la Konsepsion, blizu Gibraltara, u nedelju, nakon što je policija primila hitan poziv zbog pojave „plavog zmaja“, a šest primeraka kasnije je pronađeno na obali.

Plaža je sledećeg dana ponovo otvorena za kupače, ali je crvenu zastavu zamenila žuta.

Ovo nije prvi put da opasna morska bića izazivaju zabranu kupanja na Kosta Blanki.

(Kurir.rs/Daily mail)