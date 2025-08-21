Svet

OPCIJA "NATO-LAJT" Blumberg tvrdi: Evropski lideri razmatraju predlog Meloni o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu

Марија Стевановић
Marija Stevanović

21. 08. 2025. u 07:28

PREDLOG italijanske premijerke Đorđe Meloni koji predviđa mehanizam kolektivne odbrane po uzoru na član 5 Povelje NATO, ali bez punopravnog članstva Ukrajine u Alijansi, u središtu je evropskih diplomatskih napora da se Ukrajini obezbede bezbednosne garancije u slučaju novog napada Rusije, piše Blumberg.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Kako su rekli izvori agencije, iako bi opcija "NATO-lajt" bila daleko manja od kolektivne odbrambene obaveze vojnog saveza u članu 5 povelje NATO-a, ona bi obavezala zemlje koje su potpisale bilateralne sporazume sa Ukrajinom da se brzo dogovore o odgovoru u slučaju napada.

Opcije bi, kako su dodali izvori, zatim uključivale pružanje brze i kontinuirane odbrambene podrške Kijevu, ekonomske pomoći, jačanje ukrajinske vojske, kao i uvođenje sankcija Rusiji, ali, kako ističe Blumberg, nije poznato da li bi plan podrazumevao slanje trupa pojedinačnih evropskih zemalja u Ukrajinu.

Evropski zvaničnici su počeli da rade na izradi garancija, uključujući plan za slanje francuskih i britanskih trupa u Ukrajinu kao deo potencijalnog mirovnog sporazuma, ali, navodi američka agencija, nije jasno kako se italijanski predlog uklapa u te planove.

Izvori kažu da bi kao model za mehanizam koji je predložila Meloni bio bi bilateralni sporazum između Rima i Kijeva potpisan 2024. godine, koji sadrži međusobne bezbednosne aranžmane.

- Najbolji mehanizam će na kraju biti izabran. Sa NATO-om bi svakako bio obezbeđen viši nivo odvraćanja - izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto za italijanski list Republika, naglašavajući da ideja Đorđe Meloni omogućava ili kolektivni odgovor NATO-a ili angažovanje pojedinačnih država.

Tokom nedavne posete Vašingtonu, Meloni je istakla da je ponosna što inicijativa po modelu člana 5 ima italijansko poreklo, i da je spremna da doprinese rešenjima za mir i dijalog. Meloni je još u martu ocenila da je model bezbednosnih garancija održivije rešenje od raspoređivanja stranih trupa, dok Moskva i dalje oštro protestuje protiv bilo kakvog približavanja Ukrajine NATO-u, ocenjujući to kao jedan od razloga za početak invazije 2022. godine.

(Tanjug)

