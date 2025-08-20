ČISTKA AMERIČKIH SLUŽBI: Tulsi Gabard oduzima dozvole špijunima

SKORO 40 sadašnjih i bivših saradnika američkih struktura bezbednosti izgubilo je dozvole za pristup poverljivim podacima, objavila je direktorka Nacionalne obaveštajne službe (ODNI) Tulsi Gabard.

Foto: EPA

Po navodima ODNI, ukupno 37 osoba na spisku je učestvovalo u političkoj ili drugoj zloupotrebi obaveštajnih podataka, ili nije poštovalo standarde profesije.

-Dozvola za pristup podacima je privilegija, a ne pravo. Članovi obaveštajne zajednice koji prekrše zakletvu Ustavu i svoje interese stave iznad američkog naroda su izneverili svoju svetu dužnost, izjavila je Gabard na mreži Iks.

Odluka znači da sva lica sa spiska koja su trenutno zaposlena u državnoj službi dobijaju otkaz i gube pristup svim dokumentima i ustanovama koje se bave poverljivim informacijama.

Gabard već mesecima sprovodi istragu o stranačkoj korupciji u američkom obaveštajnom aparatu, vezanoj za aferu "Rusijagejt". Niz nedavno obelodanjenih dokumenata potvrđuje da su rukovodstva CIA-e, FBI, ODNI i još nekih službi sarađivala su na planu da se sabotira predsednik Donald Tramp još od 2016. godine. U tu svrhu, namerno su sastavili tendencioznu "procenu" da se Rusija mešala u američke izbore i lažno optužili Trampa za veze sa Moskvom.

Neki od špijuna su nastavili sa tim radom i posle odlaska iz državne službe, pa su u jesen 2020. potpisali pismo u kojem su skandalozne podatke sa laptopa Hantera Bajdena, sina tadašnjeg demokratskog kandidata za predsednika, proglasili za "ruske dezinformacije", iako su bili autentični.

Jedna od osoba pogođena merama ODNI izjavila je za AP da je reč o političkom progonu i da su rodoljubivi obaveštajci na meti "osvete" samo zato što su kritikovali Trampa.

Dozvola za pristup poverljivim informacijama je preduslov za rad u mnogim vladinim agencijama, dok se u privatnom sektoru često koristi kao olakšica za dobijanje državnih ugovora.

(rt.rs)

