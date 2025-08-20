PANIKA U POLJSKOJ, ISTRAŽUJE SE EKSPLOZIJA: Sumnja se na ruski dron ili sabotažu (VIDEO)
POLjSKE vlasti ne isključuju mogućnost da je eksplozija neidentifikovanog objekta iznad istočne Poljske tokom noći rezultat ruske sabotaže ili ilegalnog preleta drona, izjavio je ministar odbrane te zemlje Vladislav Kosinjak-Kamiš.
Neidentifikovani objekat pao je tokom noći u kukuruzno polje kod grada Osine u Poljskoj i eksplodirao, a policija je na mestu događaja pronašla ugljenisane metalne i plastične ostatke, preneo je Rojters.
Niko nije povređen u incidentu, a u eksploziji su razbijeni prozori na tri obližnje kuće, prenosi agencija PAP.
- U kukuruznom polju pronašli smo izgorele komade različitih veličina razbacane u radijusu od nekoliko desetina metara. To su izgoreli metalni i plastični fragmenti - saopštila je poljska policija.
U saopštenju se dodaje da nadležne službe pokušavaju da utvrde o kakvom se neidentifikovanom objektu radi, navodi agencija.
