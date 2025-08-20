Svet

KINA SPREMNA ZA PROSLAVU DANA POBEDE: Parada će simbolizovati vojnu snagu i tehnološki napredak

V.N.

20. 08. 2025. u 09:01

KINA će 3. septembra održati veliku vojnu paradu povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanskih napada i Svetskom antifašističkom ratu, najavili su danas visoki vojni zvaničnici.

Foto: Jutjub/CNA

Predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, pregledaće postrojene formacije vojnika duž avenije Čangan, prenela je Sinhua.

Parada će uključivati hiljade vojnika, više od 100 vojnih aviona i stotine kopnenih borbenih jedinica, rekao je viši oficir Centralne komande Narodnooslobodilačke vojske, Sju Guidžong.

Kako je naveo Vu Zeke iz Zajedničkog štaba Centralne vojne komisije, trupe koje učestvuju u paradi već su raspoređene u formacije duž glavnih avenija, a sve pripreme sprovode se pod strogim standardima.

Tokom priprema korišćene su savremene tehnologije poput Bejdou navigacionog satelitskog sistema, inteligentnih sistema za procenu i simulacionih tehnologija, čime se unapređuje preciznost formacija, koordinacija manevra vazduh-zemlja i ukupna efikasnost vežbi, prenosi Tanjug.

Parada će simbolizovati vojnu snagu i tehnološki napredak Kine, ali će imati i važnu političku i istorijsku dimenziju u kontekstu sećanja na kraj Drugog svetskog rata, naveli su zvaničnici.

