KINA SPREMNA ZA PROSLAVU DANA POBEDE: Parada će simbolizovati vojnu snagu i tehnološki napredak
KINA će 3. septembra održati veliku vojnu paradu povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanskih napada i Svetskom antifašističkom ratu, najavili su danas visoki vojni zvaničnici.
Predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, pregledaće postrojene formacije vojnika duž avenije Čangan, prenela je Sinhua.
Parada će uključivati hiljade vojnika, više od 100 vojnih aviona i stotine kopnenih borbenih jedinica, rekao je viši oficir Centralne komande Narodnooslobodilačke vojske, Sju Guidžong.
Kako je naveo Vu Zeke iz Zajedničkog štaba Centralne vojne komisije, trupe koje učestvuju u paradi već su raspoređene u formacije duž glavnih avenija, a sve pripreme sprovode se pod strogim standardima.
Tokom priprema korišćene su savremene tehnologije poput Bejdou navigacionog satelitskog sistema, inteligentnih sistema za procenu i simulacionih tehnologija, čime se unapređuje preciznost formacija, koordinacija manevra vazduh-zemlja i ukupna efikasnost vežbi, prenosi Tanjug.
Parada će simbolizovati vojnu snagu i tehnološki napredak Kine, ali će imati i važnu političku i istorijsku dimenziju u kontekstu sećanja na kraj Drugog svetskog rata, naveli su zvaničnici.
