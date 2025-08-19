ZEMLJOTRES POGODIO ISTOČNU OBALU KAMČATKE
ZEMLjOTRES magnitude 5,4 stepena Rihterove skale registrovan je kod istočne obale Kamčatke.
Seizmolozi su zabeležili podzemni potres u Tihom okeanu istočno od Kamčatke magnitude 5,4, javlja kamčatski ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka, prenose RIA Novosti.
Epicentar seizmičkog događaja nalazio se u akvatoriji, 205 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.
Žarište zemljotresa nalazilo se na dubini od 33 kilometra.
Dana 30. jula na Kamčatki se dogodio najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale, zbog čega je 14. avgusta proglašeno vanredno stanje u Kamčatskoj pokrajini.
Od tada, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese. Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima.
(Tanjug)
