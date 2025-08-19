Svet

BEZ RAZGOVORA O TERITORIJALNIM PROMENAMA UKRAJINE NEMA POMAKA Fico: Žalim što je Tramp morao EU da pokaže put ka miru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 17:00

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da se neće napraviti nikakav napredak u rešavanju ukrajinskog sukoba bez razgovora o teritorijalnim promenama Ukrajine.

Foto: Profimedia

-Moram samo da izrazim žaljenje što smo u EU morali da čekamo da nam (američki predsednik) Donald Tramp pokaže put ka miru... Takođe sam skeptičan prema usvajanju daljih sankcija protiv Ruske Federacije ako pregovori o uslovima okončanja rata ne budu išli prema planovima, rekao je on u video obraćanju nakon video konferencije sa liderima Evropske unije, prenosi slovački portal Denik.

Dodao je da se zalaže za što brži mir, podržava ulazak Ukrajine u Evropsku uniju, ali je insistirao da ta zemlja ne može da se pridruži NATO-u.

Fico je napomenuo da je ukrajinska vlada izrazila interesovanje za još jedan zajednički sastanak sa slovačkom vladom i da žele da se odredi datum i mesto.

On je kritikovao planove Ukrajine da kupi oružje iz SAD vredno 100 milijardi evra, navodeći da bi račune za te isporuke platile članice EU, a da on "ne može da zamisli da bi Slovačka kupovala oružje u SAD, a potom ga besplatno slala Ukrajini".

Tanjug

Komentari

