KOALICIJA onih koji žele rat sa Rusijom nije uspela da nadmudri američkog predsednika Donalda Trampa na njegovom terenu, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući pregovore o Ukrajini u Vašingtonu.

Foto: Profimedia

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak ugostio Volodimira Zelenskog i lidere EU u Beloj kući, a tema razgovora bilo je okončanje rata u Ukrajini.

- Antiruska ratnohuškačka Koalicija voljnih nije mogla da nadigra predsednika SAD na njegovom terenu. Evropa je zahvalila i umiljavala se. Pitanje je samo koju pesmu će kijevski komedijaš pevati kod kuće o garancijama i teritorijama, kad ponovo obuče zelenu vojnu uniformu - napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Tramp je Zelenskog uveravao da će SAD garantovati Ukrajini bezbednost u sporazumu o okončanju rata.