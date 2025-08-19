MEDVEDEV O SASTANKU U BELOJ KUĆI: Antiruska koalicija nije mogla da nadigra Trampa
KOALICIJA onih koji žele rat sa Rusijom nije uspela da nadmudri američkog predsednika Donalda Trampa na njegovom terenu, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući pregovore o Ukrajini u Vašingtonu.
Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak ugostio Volodimira Zelenskog i lidere EU u Beloj kući, a tema razgovora bilo je okončanje rata u Ukrajini.
- Antiruska ratnohuškačka Koalicija voljnih nije mogla da nadigra predsednika SAD na njegovom terenu. Evropa je zahvalila i umiljavala se. Pitanje je samo koju pesmu će kijevski komedijaš pevati kod kuće o garancijama i teritorijama, kad ponovo obuče zelenu vojnu uniformu - napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.
Tramp je Zelenskog uveravao da će SAD garantovati Ukrajini bezbednost u sporazumu o okončanju rata.
