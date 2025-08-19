Svet

MEDVEDEV O SASTANKU U BELOJ KUĆI: Antiruska koalicija nije mogla da nadigra Trampa

В. Н.

19. 08. 2025. u 10:04

KOALICIJA onih koji žele rat sa Rusijom nije uspela da nadmudri američkog predsednika Donalda Trampa na njegovom terenu, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući pregovore o Ukrajini u Vašingtonu.

Foto: Profimedia

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak ugostio Volodimira Zelenskog i lidere EU u Beloj kući, a tema razgovora bilo je okončanje rata u Ukrajini.

- Antiruska ratnohuškačka Koalicija voljnih nije mogla da nadigra predsednika SAD na njegovom terenu. Evropa je zahvalila i umiljavala se. Pitanje je samo koju pesmu će kijevski komedijaš pevati kod kuće o garancijama i teritorijama, kad ponovo obuče zelenu vojnu uniformu - napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Tramp je Zelenskog uveravao da će SAD garantovati Ukrajini bezbednost u sporazumu o okončanju rata.

