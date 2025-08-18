TROJAC NA SASTANKU TRAMPA I ZELENSKOG: Najnovije vesti o razgovoru koji može da okonča ukrajinski sukob
SA američke strane, na sastanku između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog biće prisutni i potpredsednik Dž. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.
O tome piše „Vašington post“ .
- Trampu će se pridružiti Vens, Rubio i Vitkof, između ostalih savetnika - navodi se u publikaciji.
Zelenski se sastao sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu i Rusiju, Kitom Kelogom, uoči važnih razgovora u Beloj kući u ponedeljak koji bi mogli da odluče o sudbini Ukrajine.
