TROJAC NA SASTANKU TRAMPA I ZELENSKOG: Najnovije vesti o razgovoru koji može da okonča ukrajinski sukob

18. 08. 2025. u 18:14

SA američke strane, na sastanku između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog biće prisutni i potpredsednik Dž. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

ТРОЈАЦ НА САСТАНКУ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГ: Најновије вести о разговору који може да оконча украјински сукоб

Foto: Profimedia

O tome piše „Vašington post“ .

- Trampu će se pridružiti Vens, Rubio i Vitkof, između ostalih savetnika - navodi se u publikaciji.

Zelenski se sastao sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu i Rusiju, Kitom Kelogom, uoči važnih razgovora u Beloj kući u ponedeljak koji bi mogli da odluče o sudbini Ukrajine.

