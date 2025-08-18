ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA, ZELENSKOG I EVROPLJANA (VIDEO)

SAMIT Američkog i Ukrajinskog predsednika očekuje se danas 18. avgusta u Vašingtonu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Donald Tramp i Vladimir Zelenski sastali su se večeras u Beloj kući, kako bi ukrajinski lider čuo ključne poruke ruskog predsednika Vladimira Putina sa Aljaske i eventualno dogovorili dalji potezi. Sastanku će prisustvovati i lideri evropskih zemalja.

Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu).

Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, a bilateralni sastanak započeće u 13:15 sati (odnosno u 19:15 sati po našem vremenu).

U 14:15 časova ( ili u 20:15 sati po našem vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti evropske lidere.

Dan će kulminirati multilateralnim sastankom sa evropskim liderima, koji je zakazan za 15 sati ( ili u 21 sat po srpskom vremenu).

Video sa sastanka u Ovalnom kabinetu možete pogledati OVDE

Tramp obavestio Putina o razgovorima sa Zelenskim i evropskim liderima



Donald Tramp obavestio je ruskog predsednika Vladimira Putina o svojim razgovorima sa Zelenskim i evropskim liderima.

To je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Kraj sastanka



Sastanak u Beloj kući između američkog predsednika Donalda Trampa i evropskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mesta, izjavio je Serhij Nikiforov, portparol Zelenskog.

Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Beloj kući kako bi nastavili pregovore, moguće u drugačijem formatu, preneo je CNN.



Donald Tramp, prema pisanju nemačkog tabloida Bilda, prekinuo je sastanak s evropskim čelnicima i Vladimirom Zelenskim kako bi nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina.



Tramp dovodi u pitanje da li je prekid vatre „neophodan“, kaže da je mirovni sporazum „vrlo dostižan“

Iako je predsednik Donald Tramp rekao da je prekid vatre između Rusije i Ukrajine poželjniji, doveo je u pitanje da li je „neophodan“, s obzirom na to da veruje da se širi mirovni sporazum može ostvariti u „bliskoj budućnosti“.

-Svi mi bismo očigledno više voleli trenutni prekid vatre dok radimo na trajnom miru. I možda bi se nešto slično moglo dogoditi. U ovom trenutku, to se ne dešava, rekao je Tramp dok je sedeo pored evropskih lidera u Beloj kući. Dodao je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin mogu razgovarati o tome. „Ne znam da li je to neophodno“, rekao je Tramp. „Sviđa mi se prekid vatre. Sa druge tačke gledišta, odmah se zaustavlja ubijanje. Ali verujem da je mirovni sporazum na kraju svega ovoga nešto što je veoma dostižno i da se može postići u bliskoj budućnosti.“

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tram i Evropljani u Ovalnom kabinetu

Predsednik Donald Tramp rekao je da planira da vrate evropske lidere u Ovalni kabinet pre nego što danas odu, što je dodatak rasporedu koji je zvaničnik Bele kuće pripisao činjenici da „sve ide dobro“. Tram se sastao sa tim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Istočnoj sobi Bele kuće danas popodne. Poseta Ovalnom kabinetu nije bila prvobitno u rasporedu. Trenutno nije jasno da li će taj sastanak ostati privatan ili otvoren za štampu.

Tramp: Nijedno pitanje nije previše složeno

-Ne mislim da postoji bilo koje pitanje koje je preterano složeno, rekao je Tramp dok se on i evropski lideri spremaju da nastave pregovore o budućnosti rata u Ukrajini. „I predsednik Putin želi da pronađe odgovor“, kaže Tramp.

Nije jasno da li to želi u vreme kada osvaja prednost na bojnom polju. Ukrajinci su pozdravili predlog bezbednosnih garancija po uzoru na Član 5 NATO-a. Ali kažu da te garancije mogu biti efikasne samo ako su pravno obavezujuće i predviđaju konkretne odbrambene korake u slučaju novog ruskog napada. Tramp je ponovo pomenuo da se nada trilateralnim pregovorima u kojima bi učestvovali Putin, Zelenski i on sam. Iako Putin nije direktno odbio da se sastane sa Zelenskim, nije krio činjenicu da ukrajinskog predsednika, nekada uspešnog komičara na ruskoj i ukrajinskoj televiziji, ne smatra ni legitimnim ni sebi ravnim. Govoreći u junu, Putin je rekao da će se sastati sa Zelenskim tek nakon što se dogovore detalji bilo kakvog mirovnog sporazuma.

-Spreman sam da se sastanem sa svima, uključujući i Zelenskog, rekao je Putin šefovima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu pre dva meseca. „Ali to nije pitanje. Pitanje je ko će potpisati dokumenta.“

Ta poslednja izjava je bila ključna u argumentu Kremlja koji negira Zelenskijev politički legitimitet otkako je rat odložio izbore u Ukrajini, kako to predviđa zakon. Sam Putin je više puta menjao ruski Ustav kako bi ostao predsednik.

Merc: prekid vatre pa pregovori

Merc i njegov tim su dosledno govorili da prekid vatre mora doći prvi pre daljih pregovora, i on je sada tu poentu potencirao i za Trampa i za svoje vladajuće partnere kod kuće. „Sledeći koraci su komplikovaniji“, kaže nemački kancelar Fridrih Merc. „Ne mogu da zamislim da će se sledeći sastanak održati bez prekida vatre.“ Naravno, Tramp je samo rekao da je prekid vatre van domašaja. On ne protivreči Mercu, ali napominje da u drugim sukobima nije bilo takvog prekida vatre. „Ako možemo da postignemo prekid vatre, odlično“, rekao je Tramp.

Zelenski: Teritorijalni ustupci najosetljivije pitanje

Značajno je da je Zelenski rekao da će teritorijalni ustupci, možda najosetljivije pitanje u ovim razgovorima, biti rešeni na još uvek neplaniranom sastanku licem u lice sa Putinom.

„Hvala vam na mapi, uzgred“, kaže Zelenski, što ukazuje na to da se pitanja razmene teritorija detaljno razmatraju.

Zelenski: Veoma dobar razgovor sa Trampom

Predsednik Tramp je dao predsedniku Vladimiru Zelenskom priliku da govori na konferenciji za novinare nakon sastanka sa evropskim liderima. Zelenski je rekao da je imao „veoma dobar razgovor sa predsednikom Trampom“. Takođe je rekao da su bezbednosne garancije bile neophodne za okončanje rata, kao i potpuna razmena zarobljenika.

Zelenski je naučio lekciju: U svakom trenutku hvaliti Trampa. Ali on se odmah okreće bezbednosnim garancijama, koje Zelenski i svi Evropljani prepoznaju kao jednako teške, ili čak teže, od uspostavljanja novih geografskih granica.

Tramp: To je na Putinu i Zelenskom

Tramp je rekao da bi „svi mi više voleli trenutni prekid vatre“, ali je rekao da je na Zelenskom i Putinu da to reše. „Od ovog trenutka se to ne dešava.“

-Ovo je jedino što je preostalo“, rekao je Tramp o značajnim ratovima širom sveta. Izgledalo je kao da je zaboravio na sukob Izraela i Hamasa u Gazi.

Tramp kaže da će lideri morati da razgovaraju o „mogućim razmenama teritorija“ i uzmu u obzir trenutne „ratne linije“.

Ovo je bio prvi put da je Tramp javno rekao da je Putin spreman da prihvati neku vrstu zapadnih snaga u Ukrajini. Na osnovu onoga što su Rusi danas govorili, postoji razlog da se zapitamo da li je pravilno procenio Putinove stavove.

Tramp kaže da je „optimističan“ da lideri mogu postići sporazum koji bi „odvratio svaku buduću agresiju protiv Ukrajine“.

Ursula za čvrste garancije

Ursula fon der Lajen se poziva na „bezbednosne garancije slične Članu 5“, što je tajni način da se kaže da čak i ako Ukrajina nije članica NATO-a, treba je tretirati kao jednu.

Počeo grupni sastanak: Tramp, Zelenski lideri Evrope

Govor tela lidera nije bio baš veseliji, mada je nejasno kakvi su se razgovori do sada vodili iza zatvorenih vrata. Lideri nisu odgovarali ni na kakva pitanja i sada su otišli. Uputili su se u Istočnu sobu da se sastanu kao grupa.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Kijev i Evropa imaju "crvene linije"

Evropljani i Ukrajinci imali su nekoliko crvenih linija ulazeći u razgovore: prekid vatre pre bilo kakve rasprave o teritorijalnim pitanjima; nikakva predaja neokupirane teritorije Rusiji; nikakva trajna aneksija ukrajinske teritorije de jure jer je promena granica silom protiv međunarodnog prava; i bezbednosne garancije za Ukrajinu nakon bilo kakvog mirovnog sporazuma dovoljnog da odvrati Rusiju, kakva god da je obećanja, od ponovnog napada Ukrajinu u budućnosti. Nije jasno da li će se išta od ovoga postići.

Trilateralan sastanak - ubrzo

Jedna važna stvar u vezi sa onim što smo upravo videli od predsednika Trampa: On i dalje obećava uskoro trilateralni sastanak sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom. Ali Putin se nije obavezao na to, a zvaničnici širom Evrope ostaju veoma skeptični da će se to ikada desiti. Očekujte da će se to često pojavljivati na sastancima kako dan bude odmicao.

Ništa od NATO za Ukrajinu

Tramp je izjavio da Ukrajina neće pristupiti NATO-u.

Zelenski se žalio da se Kijev suočava sa poteškoćama u kupovini američkog oružja i da su Ukrajini potrebni dodatni sistemi Patriot.

Tramp je odgovorio da će NATO platiti američko oružje isporučeni Ukrajini.

Tramp: Zvaću Putina

Predsednik Tramp je rekao da će razgovarati sa predsednikom Rusije Putinom nakon današnjih sastanaka. „On očekuje moj poziv kada završimo sa ovim sastankom“, rekao je.

Hoću sve garancije

Predsednik Zelenski je više puta insistirao na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se osiguralo da Rusija neće samo pristati na sporazum, a zatim ponovo izvršiti invaziju na Ukrajinu nakon pregrupisavanja. Na pitanje kakve bezbednosne garancije želi, Zelenski je rekao: „Sve“.

Tramp: Pružićemo veoma dobru zaštitu Kijevu

„Pružićemo im veoma dobru zaštitu i veoma dobru bezbednost“, kaže predsednik Tramp kada je upitan o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, još jedna nejasna izjava o ključnom aspektu pregovora koju su Trampovi pomoćnici juče najavili na televiziji.

Predsednik Tramp nastavlja svoju tvrdnju da je dolazak u SAD prošlog petka bio težak za predsednika Rusije Vladimira Putina. S obzirom na to da su Putina zapadni lideri diplomatski izolovali otkako je izvršio invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nije jasno zašto bi okončanje te izolacije bilo teško za Putina. To je široko viđeno kao pobeda Kremlja.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Tramp izbegao da odgovori

Predsednik Tramp izbegao je pitanje da li je fer da Ukrajina odustane od teritorije koju Rusija nije preuzela. Predsednik Tramp kaže da će SAD biti uključene u bezbednosnu pomoć Ukrajini kao deo sporazuma o okončanju rata, ali je odbio da pruži dodatne detalje o tome kako bi ta pomoć izgledala. Putin je predložio da Ukrajina ustupi ostatak Donbasa. Zauzvrat, Rusija bi prestala da se bori.

Stav predsednika Trampa prema predsedniku Zelenskom je zapanjujuće manje neprijateljski nego pre samo nekoliko meseci, kada su on i potpredsednik Dž. D. Vens izvanredno uništili Zelenskog.

„Biće mnogo pomoći“, kaže predsednik Tramp o potencijalnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Kaže da će kasnije razgovarati o tim detaljima sa evropskim liderima koji su putovali u Vašington sa predsednikom Zelenskim. Predsednika Trampa je na pitanje da li je spreman da pošalje američke mirovne snage u Ukrajinu odgovorio da neće reći na ovaj ili onaj način, ali kaže da traži trajno rešenje, a ne brzo rešenje koje će rezultirati nastavkom borbi za dve godine.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu

Predsednik Tramp kaže da veruje da može da obezbedi zajednički sastanak sa Putinom i Zelenskim „ako danas sve bude u redu“. On kaže da misli da postoji „razumna šansa da se rat okonča“ kroz taj sastanak.

U satima pre sastanka, Tramp je prebacio odgovornost za rat na Zelenskog, uprkos tome što je vodio naciju koju je Rusija napadnula. Zelenski, koji je kritikovan tokom svoje poslednje posete jer se nije zahvalio predsedniku Trampu na pomoći SAD, izgleda da je naučio vrednu lekciju – da predsednik dobro reaguje na diplomatiju zahvalnosti. Ovog puta, počeo je tako što se nekoliko puta zahvalio Trampu tokom svog uvodnog govora u Ovalnom kabinetu.

„Čast je što je predsednik Ukrajine sa nama“, rekao je predsednik Tramp u uvodnom govoru iz Bele kuće, sedeći pored predsednika Zelenskog. „Imali smo dobar sastanak pre samo nekog vremena sa predsednikom Rusije“, rekao je. „Današnji sastanak je veoma važan.“

Stigao i Zelenski

Predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao predsednik Tramp. Rukovali su se. Kada je upitan za poruku ukrajinskom narodu, Tramp je rekao: „Volimo ih.“

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Ušunjao se u Vašington

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je rano jutros u američku prestonicu, bez svečanosti i medijske pažnje kakvu je samo tri dana ranije dobio ruski predsednik Vladimir Putin prilikom dolaska u Aljasku, prenosi Bi-bi-Si (BBC).

Pre samo tri dana američki predsednik Donald Tramp je lično pozdravio ruskog lidera kada je izašao iz aviona na crveni tepih, borbeni avioni su nadletali iznad njih, a spektakl je uživo prenošen širom sveta.

Nasuprot tome, dolazak Zelenskog u Vašington pre zore izgledao je izrazito neupadljivo, navodi britanski javni servis, napominjući da ukrajinskog predsednika "verovatno manje brine pompa nego to da li će Bela kuća možda nagnuti na Putinovu stranu" po pitanju kako bi rat u Ukrajini trebalo da se završi.

BBC ocenjuje da je današnji sastanak sa Trampom verovatno jedan od najvažnijih u političkoj karijeri ukrajinskog lidera, a njegov cilj će biti da ubedi američkog predsednika, koji je pozitivno govorio o sastanku sa Putinom, da Kijev zaslužuje američku podršku više nego Moskva.

Zelenski poslušao Trampa

Ukrajinski predsednik zamenio je svoju tradicionalnu uniformu crnim elegantoim odelom.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Stigao i Merc

Nemački kancelar Fridrih Merc došao je u Belu kuću na razgovore sa Trampom.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Đorđa i Makron u Beloj Kući

Lideri Italije i Francuske su sada takođe u Beloj kući, a pridružio im se i finski premijer Aleksandar Stub.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Stigla i Ursula

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, takođe je stigla. Monika Krouli, šefica protokola, pozdravlja evropske lidere.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Došao je i britanski premijer

A sada je stigao i Kir Starmer, premijer Velike Britanije.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Šef NATO i evropski lideri stižu u Belu Kuću

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, upravo je stigao u Zapadno krilo.

Evropski lideri počeli su da pristižu u Belu kuću, u izvanrednoj demonstraciji diplomatske snage pred očekivani sastanak između predsednika Trampa i predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Sir Keir Starmer arrives at the White House pic.twitter.com/Cj1y15Mp4S — Dan Rivers (@danriversitv) August 18, 2025

Zelenski: Razgovor o bezbednosti Evrope

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da će se danas u Vašingtonu, tokom zajedničkog sastanka lidera Sjedinjenih Država, Ukrajine, drugih evropskih zemalja, EU i NATO-a, razmatrati buduća bezbednosna arhitektura Ukrajine i Evrope.

Senat pruža svu ekonomsku pomoć Trampu

Vođa većine u američkom Senatu Džon Tjun obećao je u ponedeljak da će predsedniku Donaldu Trampu pružiti „svaki ekonomski uticaj koji je potreban“ nad Rusijom, dok se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i drugi evropski lideri spremaju da posete Belu kuću. Tjun je u objavi na X-u napisao da Trampa treba „pohvaliti zbog njegove uporne odlučnosti da donese mir Ukrajini i zbog njegove hrabrosti da se angažuje sa svim stranama“.

Tramp poručio Zelenskom da se odrekne Krima i da nikada ne uđe u NATO

Donald Tramp priredio je "hladan tuš" ukrajinskom predsedniku Zelenskom. On je navodno poručio da se odrekne Krima i zaboravi na NATO.

Vens će prisustvovati bilateralnom sastanku

Američki potpredsednik Džej Di Vens navodno će prisustvovati sastanku Trampa i Zelenskog.

Zelenski prvo sa EU

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski sastaje se u Vašingtonu sa liderima evropskih zemalja i organizacija pre posete Beloj kući, gde se očekuje da će razgovarati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o okončanju rata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je uoči sastanka u Beloj kući sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima da samo glupi ljudi mogu da pomisle da on preduzima pogrešne korake kako bi rešio sukob oko Ukrajine.

FOTO: Profimedia

Poljaci ne učestvuju

Ono što je primetno, ni ovoga puta neće učestvovati Poljska.

BELA kuća je pitala ukrajinske zvaničnike da li će predsednik te zemlje Volodimir Zelenski nositi odelo na današnjem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu, prenosi Aksios, pozivajući se na dva dobro obaveštena izvora.

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori