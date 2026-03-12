NISU SAMO HIPERSONIČNE RAKETE: Naši "MiG-ovi 29" primećeni sa novim kineskim bombama (FOTO)
NOVA municija je primećena nakon što je oblelodanjeno da će srpski lovci biti opremljeni kineskim raketama vazduh-zemlja CM-400AKG.
RV i PVO odlučilo je da nastavi sa prikazivanjem novih ubojnih sredstava iz Kine danju.
Tako je juče višenamenski MiG uočen sa planirajućom INS/GNSS vođenom avio-bombom LS-6., sredstvom koje takođe do sada nismo bili u prilici da vidimo na srpskim letelicama.
Što se tiče veličine, verovatno se radi o verziji od 500 kilograma sa dometom do 80 km.
LS-6 je komplet za modernizaciju koji pretvara konvencionalne bombe u visokoprecizne, preneo je portal TangoSix.
Razvijen je u Kini od strane Centra za razvoj optoelektronske tehnologije Luojang (LOTDC), podružnice Kineske korporacije za vazduhoplovnu industriju (AVIC), a ušao je u upotrebu 2006. godine.
Bombe nose avioni JH-7, JF-17 Thunder, J-10, J-11, J-20 i, u skorije vreme, MiG-29. Postoje četiri varijante LS-6: 50, 100, 250 i 500 kg.
Bomba je okačena na pilon sa integrisanim SWFCS-om (Samostalni sistem za upravljanje vatrom oružja WZHK-1) koji omoguđava integraciju oružja različitih proizvođača.
Koristi bežičnu vezu za prenos podataka povezanu sa tabletom koji pilot može da drži u krilu.
Tablet služi kao prenosivi bežični kontroler koji pilot može da koristi za ispaljivanje municije.
(militarnyi.com)
