"NISMO U PRIMIRJU, U FAZI SMO RATA": Hamneijev savetnik o odnosu sa Izraelom
VIŠI vojni savetnik vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Jahja Rahim Safavi izjavio je za iranske medije da ta zemlja nije u primirju, i da bi novi rat sa Izraelom ili SAD mogao početi u bilo kom trenutku.
- Nismo u primirju, u fazi smo rata. Nijedan protokol, propis ili sporazum nije napisan između nas i SAD ili Izraela - rekao je Safavi, koji je i visoki zvaničnik Islamske revolucionarne garde.
Kako je preneo Iran International, Safavi je kazao da misli "da bi mogao da se desi još jedan rat, a posle toga možda više neće biti ratova".
- Amerikanci i cionisti kažu da stvaraju mir kroz moć; stoga, Iran takođe mora postati jak, jer u sistemu prirode, slabi bivaju zgaženi. Moramo ojačati našu diplomatsku, medijsku, raketnu, dronovsku i sajber ofanzivnu strategiju. Mi, vojska, vršimo planiranje scenarija, vidimo najgori slučaj i pripremamo plan za njega - kazao je Safavi, prenosi Tajms of Izrael.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
HUTI ISPALILI BALISTIČKU RAKETU KA IZRAELU: Meta aerodrom Ben Gurion
17. 08. 2025. u 20:45
DžIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
14. 08. 2025. u 22:22
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)