Svet

"NISMO U PRIMIRJU, U FAZI SMO RATA": Hamneijev savetnik o odnosu sa Izraelom

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

18. 08. 2025. u 08:41

VIŠI vojni savetnik vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Jahja Rahim Safavi izjavio je za iranske medije da ta zemlja nije u primirju, i da bi novi rat sa Izraelom ili SAD mogao početi u bilo kom trenutku.

НИСМО У ПРИМИРЈУ, У ФАЗИ СМО РАТА: Хамнеијев саветник о односу са Израелом

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Nismo u primirju, u fazi smo rata. Nijedan protokol, propis ili sporazum nije napisan između nas i SAD ili Izraela - rekao je Safavi, koji je i visoki zvaničnik Islamske revolucionarne garde. 

Kako je preneo Iran International, Safavi je kazao da misli "da bi mogao da se desi još jedan rat, a posle toga možda više neće biti ratova".

- Amerikanci i cionisti kažu da stvaraju mir kroz moć; stoga, Iran takođe mora postati jak, jer u sistemu prirode, slabi bivaju zgaženi. Moramo ojačati našu diplomatsku, medijsku, raketnu, dronovsku i sajber ofanzivnu strategiju. Mi, vojska, vršimo planiranje scenarija, vidimo najgori slučaj i pripremamo plan za njega - kazao je Safavi, prenosi Tajms of Izrael.
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 47

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPREČEN POKUŠAJ TERORISTIČKOG NAPADA NA KRIMSKI MOST
Svet

0 3

SPREČEN POKUŠAJ TERORISTIČKOG NAPADA NA KRIMSKI MOST

Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije saopštila je da je sprečila novi pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da dignu u vazduh Krimski most bombom velike snage, postavljenom u automobil kojim je trebalo da upravlja ništa ne sluteći kamikaza. Uhapšeni su svi koji su bili umešani u unos improvizovane naprave u Rusiju.

18. 08. 2025. u 08:05

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...