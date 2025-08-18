"NISMO U PRIMIRJU, U FAZI SMO RATA": Hamneijev savetnik o odnosu sa Izraelom

VIŠI vojni savetnik vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Jahja Rahim Safavi izjavio je za iranske medije da ta zemlja nije u primirju, i da bi novi rat sa Izraelom ili SAD mogao početi u bilo kom trenutku.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Nismo u primirju, u fazi smo rata. Nijedan protokol, propis ili sporazum nije napisan između nas i SAD ili Izraela - rekao je Safavi, koji je i visoki zvaničnik Islamske revolucionarne garde.

Kako je preneo Iran International, Safavi je kazao da misli "da bi mogao da se desi još jedan rat, a posle toga možda više neće biti ratova".

- Amerikanci i cionisti kažu da stvaraju mir kroz moć; stoga, Iran takođe mora postati jak, jer u sistemu prirode, slabi bivaju zgaženi. Moramo ojačati našu diplomatsku, medijsku, raketnu, dronovsku i sajber ofanzivnu strategiju. Mi, vojska, vršimo planiranje scenarija, vidimo najgori slučaj i pripremamo plan za njega - kazao je Safavi, prenosi Tajms of Izrael.



(Tanjug)

