"MORAMO PRIMORATI RUSIJU..." Zelenski stigao u Vašington na sastanak sa Trampom i evropskim liderima
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski potvrdio je da je stigao u Vašington, gde se danas sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima.
"Svi delimo snažnu želju da se ovaj rat okonča na brz i pouzdan način. A mir mora biti trajan. Ne kao što je bilo pre mnogo godina, kada je Ukrajina bila primorana da se odrekne Krima i dela našeg istoka - dela Donbasa - a Putin ga je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada su Ukrajini 1994. godine date takozvane 'bezbednosne garancije', ali one nisu funkcionisale", napisao je Zelenski u objavi na platformi X.
On je kazao da Krim "nije trebalo da bude predat tada, baš kao što Ukrajinci nisu predali Kijev, Odesu ili Harkov posle 2022", kao i da se "Ukrajinci bore za svoju zemlju, za svoju nezavisnost" i da vojnici te zemlje "imaju uspehe u Donjeckoj i Sumskoj oblasti".
- Uveren sam da ćemo braniti Ukrajinu, efikasno garantovati bezbednost i da će naš narod uvek biti zahvalan predsedniku Trampu, svima u Americi i svakom partneru i savezniku na njihovoj podršci i neprocenjivoj pomoći. Rusija mora da okonča ovaj rat, koji je sama započela. I nadam se da će naša zajednička snaga sa Amerikom, sa našim evropskim prijateljima, primorati Rusiju na pravi mir", rekao je Zelenski.
Tramp je uoči razgovora sa Zelenskim i velikom delegacijom evropskih lidera najavio da će posetiocima Bele kuće danas preneti poruku da Zelenski mora da pristane na neke od ruskih uslova da bi se rat u Ukrajini završio, među kojima su odricanje od Krima i članstva u NATO.
"Predsednik Ukrajine Zelenski može da okonča rat sa Rusijom gotovo odmah, ako želi, ili može da nastavi da se bori. Setite se kako je počelo. Nema vraćanja Krima koji je Obama dao (pre 12 godina, bez ispaljenog metka!), i nema ulaska Ukrajine u NATO. Neke stvari se nikada ne menjaju", napisao je Tramp na društvenim mrežama prenosi CNN.
Sastanak sa Trampom i Zelenskim u Beloj kući potvrdila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a očekuje se dolazak i francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera, nemačkog kancelara Fridriha Merca, italijanske premijerke Đorđe Meloni, predsednika Finske Aleksandra Stuba, kao i generalnog sekretara NATO Marka Rutea.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZELENSKI IMA USLOVE: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku
17. 08. 2025. u 20:22
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)