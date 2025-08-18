"MORAMO PRIMORATI RUSIJU..." Zelenski stigao u Vašington na sastanak sa Trampom i evropskim liderima

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski potvrdio je da je stigao u Vašington, gde se danas sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima.

"Svi delimo snažnu želju da se ovaj rat okonča na brz i pouzdan način. A mir mora biti trajan. Ne kao što je bilo pre mnogo godina, kada je Ukrajina bila primorana da se odrekne Krima i dela našeg istoka - dela Donbasa - a Putin ga je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada su Ukrajini 1994. godine date takozvane 'bezbednosne garancije', ali one nisu funkcionisale", napisao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je kazao da Krim "nije trebalo da bude predat tada, baš kao što Ukrajinci nisu predali Kijev, Odesu ili Harkov posle 2022", kao i da se "Ukrajinci bore za svoju zemlju, za svoju nezavisnost" i da vojnici te zemlje "imaju uspehe u Donjeckoj i Sumskoj oblasti".

- Uveren sam da ćemo braniti Ukrajinu, efikasno garantovati bezbednost i da će naš narod uvek biti zahvalan predsedniku Trampu, svima u Americi i svakom partneru i savezniku na njihovoj podršci i neprocenjivoj pomoći. Rusija mora da okonča ovaj rat, koji je sama započela. I nadam se da će naša zajednička snaga sa Amerikom, sa našim evropskim prijateljima, primorati Rusiju na pravi mir", rekao je Zelenski.

Tramp je uoči razgovora sa Zelenskim i velikom delegacijom evropskih lidera najavio da će posetiocima Bele kuće danas preneti poruku da Zelenski mora da pristane na neke od ruskih uslova da bi se rat u Ukrajini završio, među kojima su odricanje od Krima i članstva u NATO.

"Predsednik Ukrajine Zelenski može da okonča rat sa Rusijom gotovo odmah, ako želi, ili može da nastavi da se bori. Setite se kako je počelo. Nema vraćanja Krima koji je Obama dao (pre 12 godina, bez ispaljenog metka!), i nema ulaska Ukrajine u NATO. Neke stvari se nikada ne menjaju", napisao je Tramp na društvenim mrežama prenosi CNN.

Sastanak sa Trampom i Zelenskim u Beloj kući potvrdila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a očekuje se dolazak i francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera, nemačkog kancelara Fridriha Merca, italijanske premijerke Đorđe Meloni, predsednika Finske Aleksandra Stuba, kao i generalnog sekretara NATO Marka Rutea.

