ZEMLJOTRES JAČINE 5,8 RIHTERA POGODIO OVU ZEMLJU: Nije poznato da li ima stradalih
ZEMLjOTRES jačine 5,8 Rihtera pogodio je danas severoistočnu alžirsku provinciju Tebesa, prenela je lokalna televizija Enahar.
Epicentar potresa zabeležen je 10 kilometara jugoistočno od mesta Negrin, navela je televizija Enahar, pozivajući se na lokalne seizmološke podatke.
Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
