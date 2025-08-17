Svet

ZEMLJOTRES JAČINE 5,8 RIHTERA POGODIO OVU ZEMLJU: Nije poznato da li ima stradalih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 22:43

ZEMLjOTRES jačine 5,8 Rihtera pogodio je danas severoistočnu alžirsku provinciju Tebesa, prenela je lokalna televizija Enahar.

Foto: Novosti

Epicentar potresa zabeležen je 10 kilometara jugoistočno od mesta Negrin, navela je televizija Enahar, pozivajući se na lokalne seizmološke podatke.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

(Tanjug)

