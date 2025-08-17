ILON MASK UPOZORIO „ITALIJA I EVROPA UMIRU“: Najbogatiji čovek na svetu zabrinut zbog niskog nataliteta

NE dešava se prvi put da Ilon mask upozorava Italiju i Evropu kako umiru zbog stope niskog nataliteta, ali ovoga puta je objavio, na svojoj mreži X, mapu zemalja, izraženu slikovito sa četiri boje, kojima se označava nivo nataliteta, a kojeg je definisao kao „stopu fertiliteta u Evropi“. Samo jedna zemlja u Evropi ima zadovoljavajuću stopu nataliteta (takozvano) Kosovo.

FOTO: AP/Tanjug

Mask je objasnio podelu po broju dece koja se očekuju od svake žene u reproduktivnom dobu. Evropske zemlje su podeljene po takozvanom nivou zamene, gde nova generacija zamenjuje prethodnu.

Dakle, četiri nivoa, u rasponu od visoke stope kakva od 1,9 pa do izuzetno niske od 1. Evropa je kontinent koji ima ozbiljan problem, upozorava Mask, nizak stepen fertiliteta od 1 do 1,5.

Samo je tzv.Kosovo obeleženo sa 1.9, zadovoljavajućom bojom, dok su Francuska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora obeležene bojom sa nedovoljnom stopom, u proseku od 1,5 posto. Nedovoljna se beleži takođe u Španiji, a u svim ostalim još niža stopa.

Ovu mapu je objavio Mask, ali i Italijanski statistčki insitut ISTAT odavno alarmira da je Italija na najnižem podeoku u natalitetu, 1,18 dece po ženi i samo je 370.000 dece rođeno u 2024. godini. Uzroci su starenje stanovištva, odliv mozgova, pa se deca možda rađaju u inostranstvu ali nisu najčešče italijanski državljani. Za primer gde se stopa nataliteta održava jesu SAD, 1,62 dece po ženi, što je bolje od evropskog proseka, ali je uvek ispod potrebnog nivoa.

I nije samo Mask taj koji upozorava na gorući problem i sve teži, to je i grupa naučnika koji su saglasni oko stvarne pretnje opstanka i razvoja čovečanstva. Prema poslednjoj studiji o natalitetu kako bi se izbeglo izumiranje trebalo bi da dosegne najmanje 2,7 dece po ženi, i preokrenuo se trend s obzirom da je u posleđih 65 godina stopa pala sa 5,3 na 2,3 u celom svetu.

Stopa nataliteta pada i u zemljama poput Kine, Japana, Južne Koreje i Hong Konga. Progresivno starenje znači da se parališe društvo jer o starijim osobama neće imati ko da se brine, a Italija predstavlja upravo taj gorući primer, o penzionerima i slabim licima uglavnom brinu osobe koje stignu sa nekih drugih strana sveta.