NOVI ZEMLJOTRES U RUSIJI: Potresjačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio južna Kurilska ostrva
ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio je danas južna Kurilska ostrva, saopštio je kamčatski ogranak Geofizičke službe Ruske akademije nauka.
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na 472 kilometra jugozapadno od ruskog grada Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 32,4 kilometra.
Epicentar zamljotresa bio je u Tihom okeanu i ne postoji pretnja za naseljena područja Kamčatskog kraja i Kurilskih ostrva, ističe se u saopštenju, prenele su RIA Novosti.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
POTRESI NA KAMČATKI NA PRESTAJU: Zabeleženo više od 130 naknadnih potresa za 12 sati
30. 07. 2025. u 16:22
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)