NOVI ZEMLJOTRES U RUSIJI: Potresjačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio južna Kurilska ostrva

ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio je danas južna Kurilska ostrva, saopštio je kamčatski ogranak Geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na 472 kilometra jugozapadno od ruskog grada Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 32,4 kilometra.

Epicentar zamljotresa bio je u Tihom okeanu i ne postoji pretnja za naseljena područja Kamčatskog kraja i Kurilskih ostrva, ističe se u saopštenju, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori