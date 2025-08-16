Svet

NOVI ZEMLJOTRES U RUSIJI: Potresjačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio južna Kurilska ostrva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2025. u 17:33

ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio je danas južna Kurilska ostrva, saopštio je kamčatski ogranak Geofizičke službe Ruske akademije nauka.

НОВИ ЗЕМЉОТРЕС У РУСИЈИ: Потресјачине 5,0 степени по Рихтеру погодио јужна Курилска острва

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na 472 kilometra jugozapadno od ruskog grada Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 32,4 kilometra.

Epicentar zamljotresa bio je u Tihom okeanu i ne postoji pretnja za naseljena područja Kamčatskog kraja i Kurilskih ostrva, ističe se u saopštenju, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug)

Tenis
Fudbal
