RUSIJA ODNELA POBEDU: Zapadnoevropska štampa o pregovorima Trampa i Putina

Diskurs zapadnoevropskih saveznika Ukrajine osnažen je nedovoljno postignutim uspehom pregovora na Aljasci između Donalda Trampa i Vladimira Putina i u tome vide šansu za nastavak svoje dosadašnje politike.

Foto: AP Photo

- Ovaj neuspeh samita, ako se potvrdi, implicitno predstavlja olakšanje za Ukrajince i Evropljane: nisu dovedeni pred svršen čin, nisu primorani da prihvate teritorijalne ustupke u zamenu za prekid vatre, ili čak „finlandizaciju“ Ukrajine praćenu nejasnim bezbednosnim garancijama. De fakto, oni su ponovo u igri, pošto Donald Tramp nije uspeo sam da deblokira ovo pitanje – piše "Mond".

"Frans enfo" u tome vidi priliku i za citiranje francuske izreke "ući kroz prozor i izaći kroz vrata", u kontekstu pokušaja francuskog predsednika Emanuela Makrona da uključi Evropu u pregovore, namerom i da nasamo razgovara sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim koji će već sutra biti u Vašingtonu.

Evropski mejnstrim mediji smatraju da su direktni pregovori između američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina bili – neuspeh. Oni umereniji na Starom kontinentu ističu da je reč tek o prvoj rundi koja otvara vrata ka mogućem sporazumu koji bi konačno mogao da stavi tačku na krvavi rusko-ukrajinski konflikt.

Vodeći zapadni mediji utrkuju se u komentarima koji susret na Aljasci posmatraju kroz zatamnjenu lupu. Tako francuski "Mond" piše o "istinskom neuspehu", uz poruku da niko ne zna o čemu se zapravo pregovaralo u Enkoridžu. Francuski dnevnik dodaje da se Donald Tramp nije pokazao sposobnim da protivureči ruskom kolegi u traženju rešenja za zaustavljanje konflikta.

- Ukratko, na mir ćemo još čekati – piše "Mond".

Španski "El Pais" dodaje da je ruski predsednik ostao na svojim pozicijama, dok je Trampovu diplomatiju ocenio kao "amatersku", i pored umerenog entuzijazma izraženog u Vašingtonu.

- Samit na Aljasci će ući u istoriju, ali ne onako kako se tome nadala Bela kuća – ističu ove španske novine.

Nemački "Di Velt" je još oštriji, smatrajući da su Rusi tokom ovog susreta odneli pobedu i da je Vladimir Putin "ponizio" svog domaćina. I ukrajinska štampa smatra da je reč o neuspehu sastanka, ne krijući razočaranje, uz konstataciju da je samit bio "beskoristan".

SLIČNO I PREKO "BARE"

Slični tonovi provejavaju s druge strane "bare". "Vol Strit Džurnal" ističe da je Tramp razvio crveni tepih za svog gosta iz Moskve, ali da nije dobio bogznašta zauzvrat, dok "Vašingotn post" u prvi plan ističe toplu retoriku, ali i prevremeni završetak sastanka koji je trebalo da traje između šest i sedam sati, a završio se posle upola manje vremena. Za "Njujork Tajms" bilo je glavno to što je ovaj susret "omogućio Vladimiru Putinu da izađe iz međunarodne izolacije".