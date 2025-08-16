Svet

OTKAZAN RUČAK DELEGACIJA RUSIJE I SAD: Tramp se vraća u Vašington

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 01:47

RUČAK za delegacije SAD i Rusije je otkazan, javljaju dopisnici RT-a sa lica mesta.

ОТКАЗАН РУЧАК ДЕЛЕГАЦИЈА РУСИЈЕ И САД: Трамп се враћа у Вашингтон

Foto: AP Photo

Bela kuća je objavila da se Tramp vraća u Vašington.

