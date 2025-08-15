Svet

PUTINOV AVION SLETEO NA ALJASKU

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 20:03

PREMA podacima "Flajt radara", avion ruskog lidera Vladimira Putina, koji je poleteo iz Magadana, sleteo je na aerodrom u Enkoridžu.

ПУТИНОВ АВИОН СЛЕТЕО НА АЉАСКУ

Foto printskrin/rt.rs

Avion Tu-214PU se prizemljio u 09.46 po lokalnom vremenu.

(RT.RS)

Fudbal
