PUTINOV AVION SLETEO NA ALJASKU
PREMA podacima "Flajt radara", avion ruskog lidera Vladimira Putina, koji je poleteo iz Magadana, sleteo je na aerodrom u Enkoridžu.
Avion Tu-214PU se prizemljio u 09.46 po lokalnom vremenu.
(RT.RS)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP I PUTIN SUTRA NA ALjASCI: Ovo su glavne teme, jedna je poznata
14. 08. 2025. u 16:19
BIVŠI ANALITIČAR CIA: Mnogo toga u svetu zavisi od sastanka Putina i Trampa
09. 08. 2025. u 17:24
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)