POZNAT SASTAV OBE DELEGACIJE: Oni će pomagati Putinu i Trampu tokom pregovora
DELEGACIJE Rusije i Sjedinjenih Država na samitu predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci uključuju šefove spoljnopolitičkih resora i ministre finansija.
RIA Novosti pružaju kompletan sastav delegacija.
Rusiju će u pregovorima predstavljati ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
U delegaciji SAD na predstojećem samitu je i pet visokih predstavnika: državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Lutnik, direktor CIA Džon Retklif i specijalni predstavnik Stiven Vitkof, koji je nedavno posetio Moskvu.
Ministar odbrane SAD Pit Hegset u početku nije bio na užem spisku učesnika pregovora, ali se u petak uputio ka bazi na Aljasci, gde će se održati samit.
(Ria.ru)
