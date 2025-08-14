MASOVNI NAPAD UKRAJINE DRONOVIMA: Ponovo gori velika rafinerija nafte, serija eksplozija potresla Volgograd (VIDEO)
SERIJA dronskih napada pogodila je rusku Volgogradsku oblast u ranim jutarnjim časovima u četvrtak, 14. avgusta, izazvavši požar u velikoj naftnoj rafineriji, javlja Kijev post.
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov saopštio je da je pad olupine drona prouzrokovao izlivanje naftnih derivata i požar u rafineriji „Lukoil-Volgogradneftepererabotka“.
- Vatrogasci su odmah pristupili gašenju požara. Prema preliminarnim podacima, nema žrtava - naveo je on.
Ova rafinerija, najveći proizvođač naftnih derivata u Južnom federalnom okrugu Rusije, više puta je bila meta ukrajinskih dronova - poslednji put 13. avgusta, a prethodno 15. januara, 3. februara i 11. maja 2024. godine.
Eksplozije i zatvaranje aerodroma
Stanovnici su prijavili da su nakon 2:30 ujutru čuli više jakih detonacija, naročito u Krasnoarmijskom okrugu.
Prema navodima Telegram kanala Shot, zabeleženo je pet do sedam eksplozija, dok je otpad sa oborenog drona izazvao požar i gust dim u jednom delu grada. Kanal Exilenova+ objavio je da je bilo više direktnih pogodaka na rafineriju i objavio snimke sa lica mesta.
Prema tim izvorima, NASA sateliti zabeležili su veliki požar na postrojenju, koje ima godišnji kapacitet prerade od 14,8 miliona tona nafte.
U 23:29 časova 13. avgusta, aerodrom u Volgogradu uveo je plan „Kilim“, što je značilo privremeno zatvaranje za dolazne i odlazne letove.
Rusija: Oborena 44 ukrajinska drona
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je između 20:00 časova 13. avgusta i 07:00 časova 14. avgusta njena protivvazdušna odbrana uništila 44 ukrajinska bespilotna letelica:
- 14 iznad Crnog mora
- 9 iznad Volgogradske oblasti
- 7 iznad okupiranog Krima
- 7 iznad Rostovske oblasti
- 4 iznad Krasnodarske oblasti
- 2 iznad Belgorodske oblasti
- 1 iznad Azovskog mora
Ukrajina se zvanično nije oglasila o najnovijem napadu.
Ruski masovni napadi na Ukrajinu
Istovremeno, ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su od 21:00 časova 13. avgusta ruske snage lansirale dve rakete S-300/400, 45 dronova-kamikaza tipa „Šahed“ i više lažnih meta.
Napadnuti su frontovski delovi Donjecke i Černigovske oblasti udarnim dronovima, dok je Sumska oblast bila meta raketnih udara.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 24 drona i lažne mete na severu i istoku zemlje. Međutim, 21 dron pogodio je ciljeve na 12 različitih lokacija.
Napadi na strateške naftne objekte
Ukrajinski dronovi-kamikaze rano u sredu, 13. avgusta, pogodili su strateški naftno-gasni objekat u Rusiji – pumpnu stanicu „Uneča“ na glavnom naftovodu „Družba“ u gradu Uneča, Brjanska oblast.
Izvori iz Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) naveli su da je operacija izvedena u saradnji sa drugim jedinicama ukrajinskih oružanih snaga.
Lokalni Telegram kanali prijavili su više eksplozija u gradu i okolini, nakon čega je izbio veliki požar. Na lice mesta upućene su ruske hitne službe.
„Uneča“ je najveće čvorište naftovodnog sistema „Družba“, kojim upravlja holding „Transnefteprodukt“. Prema obaveštajnim izvorima, postrojenje transportuje naftu kroz mrežu dugu oko 9.000 kilometara i igra ključnu ulogu u snabdevanju ruskog vojno-industrijskog kompleksa.
Druga dalekometna operacija u nekoliko dana
Ovo je bio drugi napad velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu u poslednjih nekoliko dana.
U nedelju, 10. avgusta, GUR je izveo udar na naftnu rafineriju „Lukoil-Uhtaneftepererabotka“ u Republici Komi, više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice.
Prema izvorima, rafinerija je ključni snabdevač gorivom i mazivima za ruske okupacione snage. Napad je pogodio rezervoar za naftne derivate, izazvao izlivanje, kao i oštetio postrojenje za preradu gasa i gasnog kondenzata koje proizvodi propan-butan i benzin.
