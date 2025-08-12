POŽARI U OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA: Gori na grčkim ostrvima - u toku hitna evakuacija
POŽARI su zahvatili oblasti Kefalonije, Vonike i Zakintosa u Grčkoj, dok se nastavlja evakuacija ugroženih naselja, a u mnogim delovima zemlje danas je na snazi visok rizik od novih požara.
Na Kefaloniji i u Vonici noćas su izbili požari u Lagadi, Argostoliju i Paliameli, zbog čega su stanovnici dobili upozorenja, preneo je Katimerini.
Na Zakintosu je rano jutros u oblasti Kiliomenos u šumskom području izbio požar, a vatrogasci sa 20 pripadnika i devet vozila intenzivno se bore sa vatrom.
Jaki vetrovi usmeravaju vatru ka selu Agalas, pa je stanovništvu upućen poziv za evakuaciju u selo Keri.
Trenutno na terenu deluju vatrogasci, kao i vazdušne snage sa avionom i helikopterom.
Požar u Lagadi, Argostoliju gasi se uglavnom u niskom rastinju, dok su stanovnici u oblastima Faraklata, Dilinata i Davgata evakuisani prema Mirtosu.
Zvaničnik oblasti Faraklata rekao je da je požar značajno lokalizovan i da nema razloga za zabrinutost.
Na gašenju požara učestvuje ukupno 11 vazdušnih jedinica: jedan avion na Kefaloniji, sedam aviona u Vonici, kao i dva aviona i helikopter na Zakintosu.
Požar je aktivan i u šumskom području Dafnos u Fokidi, gde je angažovano 30 vatrogasaca, tim planinara, osam vatrogasnih vozila i helikopter.
Situacija je poboljšana u Evinohoriju u Aitoloakarnaniji i Mandrotopu u Tesprotiji, dok je požar u Kimeriji u Ksantiju delimično stavljen pod kontrolu.
Takođe, požar u planinskom delu Skotiniju u opštini Argos-Mikena stavljen je pod potpunu kontrolu, kao i onaj između Petralone i Maganakua u opštini Mesini, koji je u fazi slabljenja.
Civilna zaštita upozorava da je danas visok rizik od požara prisutan u mnogim regionima, uključujući Atiku, Kitiru, Beotiju, Eviju, Skiros, Argolidu, Korint, Iliju, Lakoniju, Mesiniju, Fokidu, Aitoloakarnaniju, Prevezu, Artu, Evros, Samotraki, Les Kios i Lim Pori.
(Tanjug)
