POŽARI U OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA: Gori na grčkim ostrvima - u toku hitna evakuacija

POŽARI su zahvatili oblasti Kefalonije, Vonike i Zakintosa u Grčkoj, dok se nastavlja evakuacija ugroženih naselja, a u mnogim delovima zemlje danas je na snazi visok rizik od novih požara.

Foto: Tanjug/ AP

Na Kefaloniji i u Vonici noćas su izbili požari u Lagadi, Argostoliju i Paliameli, zbog čega su stanovnici dobili upozorenja, preneo je Katimerini.

Na Zakintosu je rano jutros u oblasti Kiliomenos u šumskom području izbio požar, a vatrogasci sa 20 pripadnika i devet vozila intenzivno se bore sa vatrom.

Jaki vetrovi usmeravaju vatru ka selu Agalas, pa je stanovništvu upućen poziv za evakuaciju u selo Keri.

Trenutno na terenu deluju vatrogasci, kao i vazdušne snage sa avionom i helikopterom.

Požar u Lagadi, Argostoliju gasi se uglavnom u niskom rastinju, dok su stanovnici u oblastima Faraklata, Dilinata i Davgata evakuisani prema Mirtosu.

Zvaničnik oblasti Faraklata rekao je da je požar značajno lokalizovan i da nema razloga za zabrinutost.

Na gašenju požara učestvuje ukupno 11 vazdušnih jedinica: jedan avion na Kefaloniji, sedam aviona u Vonici, kao i dva aviona i helikopter na Zakintosu.

Požar je aktivan i u šumskom području Dafnos u Fokidi, gde je angažovano 30 vatrogasaca, tim planinara, osam vatrogasnih vozila i helikopter.

Situacija je poboljšana u Evinohoriju u Aitoloakarnaniji i Mandrotopu u Tesprotiji, dok je požar u Kimeriji u Ksantiju delimično stavljen pod kontrolu.

Takođe, požar u planinskom delu Skotiniju u opštini Argos-Mikena stavljen je pod potpunu kontrolu, kao i onaj između Petralone i Maganakua u opštini Mesini, koji je u fazi slabljenja.

Civilna zaštita upozorava da je danas visok rizik od požara prisutan u mnogim regionima, uključujući Atiku, Kitiru, Beotiju, Eviju, Skiros, Argolidu, Korint, Iliju, Lakoniju, Mesiniju, Fokidu, Aitoloakarnaniju, Prevezu, Artu, Evros, Samotraki, Les Kios i Lim Pori.

(Tanjug)