TROJE MRTVIH U PUCNJAVI U TEKSASU: Ubica ukrao automobil, pa pobegao sa mesta zločina
TROJE ljudi je ubijeno, a osumnjičeni je uhapšen nakon pucnjave ispred prodavnice Target u Ostinu, u Teksasu, saopštila je policija.
Incident se dogodio u ponedeljak oko 14.15 sati po lokalnom vremenu, piše Ej-Bi-Si njuz (ABC Nenjs).
Prema navodima policije, osumnjičeni, 32-godišnji muškarac, pucao je u tri osobe, uključujući i vlasnika automobila koji je potom oteo i onda pobegao sa mesta zločina.
Nakon napuštanja parkinga Targeta, osumnjičeni je izazvao saobraćajnu nezgodu i zatim ukrao drugo vozilo iz obližnjeg auto-salona.
Policija ga je locirala u južnom delu Ostina i privela nakon što ga je onesposobila elektro-šokerom.
Motiv napada nije poznat za sada, a istraga je u toku.
(Sputnjik)
