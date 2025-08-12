Svet

TROJE MRTVIH U PUCNJAVI U TEKSASU: Ubica ukrao automobil, pa pobegao sa mesta zločina

12. 08. 2025.

TROJE ljudi je ubijeno, a osumnjičeni je uhapšen nakon pucnjave ispred prodavnice Target u Ostinu, u Teksasu, saopštila je policija.

Foto: Printskrin/ Youtube/ KING 5 Seattle

Incident se dogodio u ponedeljak oko 14.15 sati po lokalnom vremenu, piše Ej-Bi-Si njuz (ABC Nenjs).

Prema navodima policije, osumnjičeni, 32-godišnji muškarac, pucao je u tri osobe, uključujući i vlasnika automobila koji je potom oteo i onda pobegao sa mesta zločina.

Sve tri žrtve podlegle su povredama.

Nakon napuštanja parkinga Targeta, osumnjičeni je izazvao saobraćajnu nezgodu i zatim ukrao drugo vozilo iz obližnjeg auto-salona.

Policija ga je locirala u južnom delu Ostina i privela nakon što ga je onesposobila elektro-šokerom.

Motiv napada nije poznat za sada, a istraga je u toku.

(Sputnjik)

