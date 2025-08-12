"SETITE SE 7. OKTOBRA" Tramp: Ne verujem da bi Hamas trenutno pristao na oslobađanje talaca i primirje

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne veruje da bi palestinska militantna grupa Hamas pristala na dogovor o oslobađanju talaca i prekidu vatre pod trenutnim okolnostima u Gazi, dok odbija da podrži ili odbaci nedavno odobren plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za preuzimanje Gaze.

Foto: Tanjug/Alex Brandon (STF)

U kratkom telefonskom intervjuu za američki portal Aksios, predsednik SAD je u ponedeljak rekao da se slaže sa Netanjahuovim obrazloženjem da je potreban veći vojni pritisak na Hamas, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je dodao da Izrael mora da odluči koji su sledeći koraci u Gazi i da li će dozvoliti Hamasu da ostane tamo, dok je istovremeno naveo da veruje da "oni ne mogu da ostanu tamo".

Predsednik SAD je opisao svoj telefonski razgovor sa Netanjahuom u nedelju, tokom kojeg su dvojica lidera razgovarala o operaciji u Gazi, kao dobar razgovor.

"Imam samo jednu stvar da kažem: setite se 7. oktobra, setite se 7. oktobra", rekao je Tramp, pozivajući se na napad Hamasa iz 2023. i ponavljajući izjave koje je Netanjahu izneo tokom svoje dve konferencije za novinare sinoć, kada je rekao da postoje oni koji su zaboravili 7. oktobar.



(Tanjug)