Svet

TURSKI MEDIJI TVRDI: Kijevska vlast prebacuje milione u Emirate

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 08. 2025. u 01:22

TURSKI list Ajdinlik objavio je podatke o bankovnim računima kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na koje blisko okruženje Vladimira Zelenskog mesečno prebacuje po 50 miliona dolara.

ТУРСКИ МЕДИЈИ ТВРДИ: Кијевска власт пребацује милионе у Емирате

shutterstock

Kompanije su povezane sa Andrejem Gmirinim, za koga se pretpostavlja da upravlja sredstvima, pribavljenim koruptivnim putem.

-Obe kompanije imaju sedište u UAE. Prvi put u svetskoj štampi otkrivamo račune u UAE na koje su prebacivana koruptivna sredstva Kijeva: GFM Investment Group LLC (UAE br. 967369, br. 11707266, Emirates NBD broj računa: AE 210260001015792940701) i Gmyrin Family Holding Limited (UAE br. ICC20210636, br. 11664590), navodi se u tekstu.

List ističe da Ukrajinu od prošle godine potresaju optužbe za korupciju koje bi mogle „pogoditi kijevsku vlast u samo srce“.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA TI JE LJUBAV PREMA PARTIZANU! Danac prelazi 2.000 kilometara da bi gledao crno-bele, za Novosti otkriva - zašto!

ŠTA TI JE LjUBAV PREMA PARTIZANU! Danac prelazi 2.000 kilometara da bi gledao crno-bele, za "Novosti" otkriva - zašto!