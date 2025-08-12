TURSKI MEDIJI TVRDI: Kijevska vlast prebacuje milione u Emirate
TURSKI list Ajdinlik objavio je podatke o bankovnim računima kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na koje blisko okruženje Vladimira Zelenskog mesečno prebacuje po 50 miliona dolara.
Kompanije su povezane sa Andrejem Gmirinim, za koga se pretpostavlja da upravlja sredstvima, pribavljenim koruptivnim putem.
-Obe kompanije imaju sedište u UAE. Prvi put u svetskoj štampi otkrivamo račune u UAE na koje su prebacivana koruptivna sredstva Kijeva: GFM Investment Group LLC (UAE br. 967369, br. 11707266, Emirates NBD broj računa: AE 210260001015792940701) i Gmyrin Family Holding Limited (UAE br. ICC20210636, br. 11664590), navodi se u tekstu.
List ističe da Ukrajinu od prošle godine potresaju optužbe za korupciju koje bi mogle „pogoditi kijevsku vlast u samo srce“.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BRITANSKI MEDIJI: Tramp pritiska Kijev radi arktičkog megadila s Rusijom
11. 08. 2025. u 20:45
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)