TURSKI MEDIJI TVRDI: Kijevska vlast prebacuje milione u Emirate

TURSKI list Ajdinlik objavio je podatke o bankovnim računima kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na koje blisko okruženje Vladimira Zelenskog mesečno prebacuje po 50 miliona dolara.

Kompanije su povezane sa Andrejem Gmirinim, za koga se pretpostavlja da upravlja sredstvima, pribavljenim koruptivnim putem.

-Obe kompanije imaju sedište u UAE. Prvi put u svetskoj štampi otkrivamo račune u UAE na koje su prebacivana koruptivna sredstva Kijeva: GFM Investment Group LLC (UAE br. 967369, br. 11707266, Emirates NBD broj računa: AE 210260001015792940701) i Gmyrin Family Holding Limited (UAE br. ICC20210636, br. 11664590), navodi se u tekstu.

List ističe da Ukrajinu od prošle godine potresaju optužbe za korupciju koje bi mogle „pogoditi kijevsku vlast u samo srce“.

