SIJARTO OPTIMISTIČAN: Svi pogledi uprti u Aljasku
OVE nedelje svi pogledi su uprti u Aljasku, jer bi sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina mogao da bude odlučujući korak ka okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljne politike Peter Sijarto posle razgovora sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom.
-Danas sam razgovarao sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom o političkim okolnostima pred samit. Potvrdio sam stav Mađarske: rat će se rešiti, ne na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom- napisao je Sijarto na platormi X.
Prema njegovim rečima, sporazum između Amerike i Rusije pruža najbolju šansu za mir i zato Mađarska pozdravlja sastanak dva predsednika.
-Uvek smo pozivali na primirje, mirovne pregovore i održavanje otvorenih diplomatskih kanala, čak i kada smo zbog toga bili kritikovani od strane evropskih i bivših američkih političkih lidera- istakao je Sijarto.
Kako je rekao, nažalost, proratni političari u EU koriste svaki dan do petka da potkopaju put ka miru i sabotiraju uspeh sastanka između Trampa i Putina.
-Mađarska želi da samit uspe, pružiće svu neophodnu podršku i učiniće sve da spreči pokušaje da se on blokira ili sabotira- naglasio je Sijarto.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)