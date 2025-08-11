Svet

SIJARTO OPTIMISTIČAN: Svi pogledi uprti u Aljasku

V.N.

11. 08. 2025. u 20:20

OVE nedelje svi pogledi su uprti u Aljasku, jer bi sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina mogao da bude odlučujući korak ka okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljne politike Peter Sijarto posle razgovora sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom.

СИЈАРТО ОПТИМИСТИЧАН: Сви погледи упрти у Аљаску

FOTO: AP/Tanjug

 -Danas sam razgovarao sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom o političkim okolnostima pred samit. Potvrdio sam stav Mađarske: rat će se rešiti, ne na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom- napisao je Sijarto na platormi X.

Prema njegovim rečima, sporazum između Amerike i Rusije pruža najbolju šansu za mir i zato Mađarska pozdravlja sastanak dva predsednika.

 -Uvek smo pozivali na primirje, mirovne pregovore i održavanje otvorenih diplomatskih kanala, čak i kada smo zbog toga bili kritikovani od strane evropskih i bivših američkih političkih lidera- istakao je Sijarto.

Kako je rekao, nažalost, proratni političari u EU koriste svaki dan do petka da potkopaju put ka miru i sabotiraju uspeh sastanka između Trampa i Putina.

 -Mađarska želi da samit uspe, pružiće svu neophodnu podršku i učiniće sve da spreči pokušaje da se on blokira ili sabotira- naglasio je Sijarto.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA TI JE LJUBAV PREMA PARTIZANU! Danac prelazi 2.000 kilometara da bi gledao crno-bele, za Novosti otkriva - zašto!

ŠTA TI JE LjUBAV PREMA PARTIZANU! Danac prelazi 2.000 kilometara da bi gledao crno-bele, za "Novosti" otkriva - zašto!