SIJARTO OPTIMISTIČAN: Svi pogledi uprti u Aljasku

OVE nedelje svi pogledi su uprti u Aljasku, jer bi sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina mogao da bude odlučujući korak ka okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljne politike Peter Sijarto posle razgovora sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom.

FOTO: AP/Tanjug

-Danas sam razgovarao sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom o političkim okolnostima pred samit. Potvrdio sam stav Mađarske: rat će se rešiti, ne na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom- napisao je Sijarto na platormi X.

Prema njegovim rečima, sporazum između Amerike i Rusije pruža najbolju šansu za mir i zato Mađarska pozdravlja sastanak dva predsednika.

-Uvek smo pozivali na primirje, mirovne pregovore i održavanje otvorenih diplomatskih kanala, čak i kada smo zbog toga bili kritikovani od strane evropskih i bivših američkih političkih lidera- istakao je Sijarto.

Kako je rekao, nažalost, proratni političari u EU koriste svaki dan do petka da potkopaju put ka miru i sabotiraju uspeh sastanka između Trampa i Putina.

-Mađarska želi da samit uspe, pružiće svu neophodnu podršku i učiniće sve da spreči pokušaje da se on blokira ili sabotira- naglasio je Sijarto.