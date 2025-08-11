STRANI KRIMINALCI BIĆE DEPORTOVANI: Britanska vlada sprema izmenu zakona koje se odnose na osuđene prestupnike
VEĆINA stranih kriminalaca koje osude britanski sudovi biće odmah deportovana, umesto što će izdržati 30 odsto zatvorske kazne kako sada važi, predviđeno je novim planovima britanske vlade, izvestili su juče lokalni mediji. Ministarka pravde Šabana Mahmud predložila je ovu izmenu zakona koja bi dala vladi ovlašćenje da deportuje većinu stranih zatvorenika čim budu osuđeni i prebačeni u zatvor, preneo je britanski "Gardijan".
Strani teroristi, ubice i drugi ozbiljni prestupnici kojima su izrečene neograničene kazne nastaviće, međutim, da ih izdržavaju u Velikoj Britaniji pre nego što bude razmotrena mogućnost njihove deportacije. Upravnici zatvora imaće ovlašćenje da se ne odluče za deportaciju stranog prestupnika kome je izrečena fiksna kazna, ako, na primer, procene da predstavlja ozbiljnu pretnju po interese i nacionalnu bezbednost Velike Britanije, tako da će on ostati u britanskom zatvoru.
Prema predloženom zakonu, koji treba da usvoji parlament, strani osuđenici neće morati da odsluže nijedan deo kazne u britanskim zatvorima pre deportacije. Ministarka Mahmud izjavila je da je vlada preduzela radikalnu akciju, kao i da će novi zakon obezbediti da deportacije budu sprovedene brže nego ikada pre. Kako je navelo ministarstvo pravde, svako mesto u zatvoru košta vladu u proseku 54.000 funti godišnje, a strani osuđenici čine oko 12 odsto ukupne zatvorske populacije.
Kapaciteti zatvorskog sistema ispunjeni su gotovo 97,5 posto, a tokom poslednjih meseci mandata vlade Rišija Sunaka u tri navrata zamalo je došlo do kolapsa sistema. Nakon dolaska na vlast, premijer Kir Starmer odgovorio je na tu krizu tako što je dozvolio da neki osuđenici napuste zatvore nakon odsluženih 40 odsto izdržane kazne, istakavši da je prevremeno puštanje na slobodu neophodno da bi se izbegla katastrofa i preopterećenost zatvora.
Bez povratka
NOVE mere, takođe, predviđaju da će kriminalcima koji budu deportovani biti zabranjeno da ponovo uđu u Veliku Britaniju, što će važiti za sve strane prestupnike koji su već u zatvoru, kao i za novoosuđene, kako bi se smanjila davanja poreskih obveznika za strane osuđenike.
